Polícia pátra po nezvestnom Ludvíkovi Ďuračovi zo Žitavian

Polícia pátra (Zdroj: Topky.sk)

"Nezvestný je vysoký 170 centimetrov, má pevnejšiu postavu, krátke hnedé vlasy a hustú bradu do ryšava. Naposledy mal oblečenú zelenú mikinu a maskáčové nohavice. So sebou mal zelený ruksak a horský bicykel zeleno-čiernej farby," uvádza. Informácie možno oznámiť na najbližší útvar polície, alebo na linku 158, prípadne do súkromnej správy na sociálnej sieti Polícia SR - Nitriansky kraj.