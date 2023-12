Chystáte sa na sviatky za rodinou? Vlakové spoje sa rýchlo vypredávajú: Jasný krok železníc, týchto sa to dotkne

Ilustračné foto (Zdroj: TASR / Pavol Zachar)

BRATISLAVA - Cestovanie na sviatky je snáď v každej krajine národným športom. Každý chce byť počas Vianoc so svojou rodinou a aj z toho dôvodu nezanedbávajú ani prípravy, ako sú nákupy darčekov, či zabezpečenie odvozu na rodnú hrudu. Železničná spoločnosť už teraz hlási, že najvyťaženejšie vlaky sú takmer vypredané. Na viacerých úsekoch preto pridali spoje. Ktorých sa to týka?

V posledných dňoch je nápor ľudí cítiť snáď všade - v obchodoch, na cestách, ale aj v autobusoch či vlakoch. Aj tie totiž ľudia využívajú na cestovanie za blízkymi, s ktorými chcú stráviť vianočné sviatky. Kým niektorí si všetko chystajú s časovým predstihom, iní kúpu lístkov riešia na poslednú chvíľu. Už teraz železničná spoločnosť hlási, že viaceré obľúbené a najvyťaženejšie spoje sú už takmer vypredané. Kompetentní však nenechali nič na náhodu, a preto viaceré spoje posilnili. Z Bratislavy smerom na východ tak mimoriadne vypravia 25 extra vlakov a posilnia 24 IC vlakov o 42 vozňov. Podľa železničnej spoločnosti je už teraz obsadenosť vlakov na úrovni 83 percent.

„Celkovo pridávame 25 vlakov, z toho 5 expresných a 20 rýchlikov, a navyše zvyšujeme kapacitu 24 InterCity vlakov o 42 vozňov. Vianoce a Nový rok sú časom, keď sa rodiny stretávajú bez ohľadu na vzdialenosť. Aby sme uľahčili tieto rodinné stretnutia, rozšírením vlakových spojení prepájame regióny západného, stredného a východného Slovenska. S posilnením spojení začíname už v stredu, 20. decembra. Situáciu budeme v priebehu dní monitorovať, ak to bude potrebné, vieme dopravu ešte posilniť,” uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.

Pozrite si prehľad, ktoré vlaky na akých úsekoch počas sviatkov posilnili:

piatok 22. decembra 2023:

· Ex 15621 ŠARIŠAN (Bratislava hl. st. 14:27 – Prešov 19:59), ďalej pokračuje pod číslom Ex 15625 ŠARIŠAN (Prešov 20:15 – Strážske 21:12) – v náhradnej súprave s prestupom v stanici Prešov, následne *NAD zo Strážskeho s odchodom o 21:26 a príchodom do Humenného o 21:40,

· Ex 15623 TATRAN (Bratislava hl. st. 16:27 – Košice 21:53),

· R 15715 POVAŽAN (Bratislava hl. st. 19:55 – Žilina 22:23),

· R 15843 URPÍN (Bratislava hl. st. 16:51 – Zvolen os. st. 20:04).

sobota 23. decembra 2023:

· R 16700 POVAŽAN (Žilina 5:31 – Bratislava hl. st. 8:05),

· R 16709 POVAŽAN (Bratislava hl. st. 13:55 – Žilina 16:30),

· R 16711 POVAŽAN (Bratislava hl. st. 15:55 – Žilina 18:30),

· R 16715 POVAŽAN (Bratislava hl. st. 19:55 – Trenčín 21:20),

· R 16767 TATRAN (Žilina 6:32 – Košice 9:53).

nedeľa 24. decembra 2023:

· R 16709 POVAŽAN (Bratislava hl. st. 13:55 – Žilina 16:30),

· R 16711 POVAŽAN (Bratislava hl. st. 15:55 – Žilina 18:30),

· R 16767 TATRAN (Žilina 6:32 – Košice 9:53).

sobota 6. januára 2024:

· R 16709 POVAŽAN (Bratislava hl. st. 13:55 – Žilina 16:30),

· R 16711 POVAŽAN (Bratislava hl. st. 15:55 – Žilina 18:30),

· R 16767 TATRAN (Žilina 6:32 – Košice 9:53).

nedeľa 7. januára 2024:

· R 16709 POVAŽAN (Bratislava hl. st. 13:55 – Žilina 16:30),

· R 16711 POVAŽAN (Bratislava hl. st. 15:55 – Žilina 18:30),

· R 16767 TATRAN (Žilina 6:32 – Košice 9:53),

· Ex 17625 TATRAN (Bratislava hl. st. 19:27 – Vrútky 21:56),

· Ex 17628 TATRAN (Košice 14:07 – Bratislava hl. st. 19:33),

· Ex 17632 ŠARIŠAN *NAD z Humenného s odchodom o 14:17 a príchodom do Strážskeho o 14:31, v úseku Strážske (odchod 14:47) – Prešov (príchod 15:51) vedený v náhradnej súprave s prestupom v stanici Prešov, ďalej pokračuje ako vlak Ex 17630 ŠARIŠAN (Prešov 16:05 – Bratislava hl. st. 21:33),

· R 17716 POVAŽAN (Žilina 21:33 – Bratislava hl. st. 00:04 po polnoci),

· R 17751 BOJNICE (Bratislava-Nové Mesto 13:02 – Prievidza 15:50),

· R 17752 BOJNICE (Prievidza 16:16 – Bratislava-Nové Mesto 19:00),

· R 17840 URPÍN (Zvolen os. st. 15:43 – Bratislava hl. st. 19:11).

*NAD: v úseku Strážske – Humenné a späť je vedená náhradná autobusová doprava (NAD) pre prebiehajúcu elektrifikáciu v úseku Bánovce nad Ondavou – Humenné.

Aj IC vlaky

Zároveň budú podľa technických možností jednotlivých vlakov posilnené aj niektoré pravidelné IC vlaky, pri ktorých je predpoklad vyššieho záujmu o cestovanie, a to o jeden až tri vozne. Preprava je pre všetkých cestujúcich spoplatnená a možná iba s platným IC cestovným dokladom obsahujúcim miesto.

IC vlakové spojenia budú posilnené nasledovne:

streda 20. decembra 2023

· IC 45 (Wien Hbf. 14:42 – Košice 20:27) v úseku Bratislava-Nové Mesto – Košice posilnený o dva vozne,

· IC 523 (Bratislava hl. st. 11:34 – Košice 16:27) posilnený o jeden vozeň,

· IC 524 (Košice 17:34 – Bratislava hl. st. 22:26) posilnený o jeden vozeň.

štvrtok 21. decembra 2023

· IC 44 (Košice 7:34 – Wien Hbf. 13:24) v úseku Košice – Bratislava-Nové Mesto posilnený o dva vozne,

· IC 45 (Wien Hbf. 14:42 – Košice 20:27) v úseku Bratislava-Nové Mesto – Košice posilnený o dva vozne,

· IC 523 (Bratislava hl. st. 11:34 – Košice 16:27) posilnený o dva vozne,

· IC 524 (Košice 17:34 – Bratislava hl. st. 22:26) posilnený o dva vozne,

· IC 525 (Bratislava hl. st. 17:34 – Košice 22:21) posilnený o jeden vozeň.

piatok 22. decembra 2023

· IC 44 (Košice 7:34 – Wien Hbf. 13:24) v úseku Košice – Bratislava-Nové Mesto posilnený o dva vozne,

· IC 45 (Wien Hbf. 14:42 – Košice 20:27) v úseku Bratislava-Nové Mesto – Košice posilnený o tri vozne,

· IC 520 (Košice 5:34 – Bratislava hl. st. 10:26) posilnený o jeden vozeň,

· IC 521 (Bratislava hl. st. 5:34 – Košice 10:27) posilnený o jeden vozeň,

· IC 522 (Košice 11:34 – Bratislava hl. st. 16:26) posilnený o jeden vozeň,

· IC 523 (Bratislava hl. st. 11:34 – Košice 16:27) posilnený o dva vozne,

· IC 524 (Košice 17:34 – Bratislava hl. st. 22:26) posilnený o dva vozne,

· IC 525 (Bratislava hl. st. 17:34 – Košice 22:21) posilnený o jeden vozeň.

sobota 23. decembra 2023

· IC 44 (Košice 7:34 – Wien Hbf. 13:24) v úseku Košice – Bratislava-Nové Mesto posilnený o dva vozne,

· IC 45 (Wien Hbf. 14:42 – Košice 20:27) v úseku Bratislava-Nové Mesto – Košice posilnený o dva vozne,

· IC 520 (Košice 5:34 – Bratislava hl. st. 10:26) posilnený o dva vozne,

· IC 521 (Bratislava hl. st. 5:34 – Košice 10:27) posilnený o dva vozne,

· IC 522 (Košice 11:34 – Bratislava hl. st. 16:26) posilnený o dva vozne,

· IC 523 (Bratislava hl. st. 11:34 – Košice 16:27) posilnený o dva vozne,

· IC 524 (Košice 17:34 – Bratislava hl. st. 22:26) posilnený o dva vozne.

utorok 26. decembra 2023

· IC 522 (Košice 11:34 – Bratislava hl. st. 16:36) posilnený o dva vozne.

"S nadchádzajúcim sviatočným obdobím je obsadenosť najviac využívaných vlakov už teraz okolo 83 %. Vzhľadom na túto vysokú mieru obsadenosti, národný dopravca odporúča cestujúcim, aby si zakúpili cestovné lístky čím skôr. Očakáva sa, že obsadenosť vlakov bude v nasledujúcich dňoch ešte stúpať," uviedol hovorca ZSSK Dominik Drevický.

ZSSK ďalej posilní aj vybrané medzištátne rýchliky ZAKARPATIA z dôvodu očakávaného zvýšeného pohybu cestujúcich na linke Košice – Mukačevo a späť, a to v dátumoch:

· 20. decembra – 23. decembra 2023

· 26. decembra – 30. decembra 2023

· 2. januára – 14. januára 2024

Železnice upozorňujú, že posilové vozne na oboch vlakoch ZAKARPATIA budú označené ako miestenkové vozne č. 2 a budú vedené s rovnakým počtom miest ako v štandardnom miestenkovom vozni č. 1 (pôvodná motorová jednotka je označená ako miestenkový vozeň č. 1).

Na záver ZSSK odporučilo zabezpečiť si vopred cestovný lístok a miestenku, pričom cestujúci sa môžu vyhnúť čakaniam v radoch pri pokladniciach vďaka alternatívnym predajným kanálom, ako je eshop či mobilná aplikácia či SMS lístok.