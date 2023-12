Štvordňový pracovný týždeň láka mnohých Slovákov: Odborári bijú na poplach, zmeny by sa mohli dotknúť týchto profesií!

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Práca s rovnakým platom, no s viac dňami na oddych je snom snáď všetkých pracujúcich ľudí. Kto by už len odmietol predĺžený víkend či možnosť oddychu v strede týždňa? Podobný benefit by aj do vášho zamestnania mohol priniesť štvordňový pracovný týždeň, ktorý je už dnes realitou v nemálo slovenských firmách. Téma kratšieho pracovného týždňa sa však stáva čoraz diskutovanejšou už aj medzi odborármi. Tí zvažujú jeden deň voľna navyše pre lekárov či dokonca pre učiteľov.

archívne video

Práca influencera je príjemná, bodaj by trvala navždy - Janka Slačková, influencerka

Výhody štvordňového pracovného týždňa pre zamestnanca nesporne prevyšujú dnes už tradičný zaužívaný päťdňový systém. Zamestnanci sú podľa expertov efektívnejší, žijú zdravšie a súčasne sú vystavovaní menšiemu stresu. Nesporné výhody pre zamestnancov však môžu vyvolávať obavy u zamestnávateľov, ktorí budú musieť pri zmene systému častokrát reorganizovať prevádzku.

Pokiaľ sa aj vo vašej práci tohto benefitu dočkáte, mali by ste sa pripraviť na príjemne strávené predĺžené víkendy. Najčastejším výberom pre deň voľna navyše sa stali piatok a pondelok. Podobný model sa stáva čím ďalej, tým viac obľúbeným už aj v severských krajinách, ako sú Dánsko, Švédsko či Fínsko. Prvé lastovičky sa už objavujú aj na Slovensku.

K ráznemu kroku sa odhodlala jedna z našich poisťovní a s novým systémom fungujú už tri roky. Či chcú zamestnanci voľno v piatok alebo v pondelok alebo pracovať päť dní, sa rozhodujú vždy v januári a v júni, píše portál TvNoviny. Tento systém však súčasne nijako neovplyvňuje chod poisťovne a ani služby, ktoré poskytujú svojim klientom.

(Zdroj: Getty Images)

Zaostávať nechcú ani štátni zamestnanci, odborári preto bijú na poplach. O skrátenom pracovnom týždni sa tak vedú diskusie a tvrdia, že trendu sa nevyhne ani naša krajina. Pracovný trh sa tak musí prispôsobiť podmienkam novej generácie zamestnancov, ktorá ma od práce vyššie nároky, ako pracovať bez prestávky od pondelka do piatka.

Skrátený pracovný týždeň by prijali aj pracovníci v súkromnej sfére. „Štvordňový pracovný týždeň by som uvítal len v prípade, pokiaľ by sa to nedotklo mojej mzdy. Samozrejme by som mal viac voľného času, ktorý by som vedel využiť pre rodinu, voľnočasové aktivity a osobný rozvoj,“ povedal pre Topky IT technik Maroš. „Najradšej by som mal voľné stredy. Štvordňový pracovný týždeň by určite prospel aj mojej pracovnej efektivite. Ako IT technik som výrazne časovo zaťažený, vo svoj voľný deň navyše by som bol schopný viac zregenerovať a tak by som počas práce vedel podať väčší výkon,“ dodal.

Skrátený pracovný týždeň sa môže dotknúť aj škôl

Aj keď je táto možnosť už dnes súčasťou kolektívnych dohôd, odborári chcú pracovať na tom, aby sa skrátený pracovný týždeň uplatnil pre všetkých zamestnancov vo verejnej sfére. Dotknúť by sa tak mal aj učiteľov či lekárov.

„Štvordňový pracovný týždeň by určite vyhovoval aj učiteľom. Otázkou však je, ako by bol nastavený. Vyhovovať by musel učiteľom, rodičom aj žiakom. Na mnohých školách je praxou, že jeden predmet vo viacerých ročníkoch vyučuje jeden pedagóg. Pokiaľ by si vybral napríklad stredu, tak v tento deň by sa ten predmet v rozvrhu jednoducho nachádzať nemohol. Keby si tieto podmienky však kládol celý učiteľský zbor bez dohody. Pri vytváraní rozvrhu by to spôsobovalo značné komplikácie. Štvordňové vyučovanie pri dnešnom objeme učiva tiež nepripadá do úvahy,“ povedala pre Topky stredoškolská učiteľka Jana.

(Zdroj: Getty Images)

„Deň voľna navyše by však učiteľom naozaj pomohol nakoľko psychický tlak sa po dlhých rokoch praxe jednoznačne podpíše. Nie je nič horšie, ako keď deti učia vyhorení pedagógovia, ktorých pri aktuálnom nastavení systému rozhodne nie je málo. Aj keď si ľudia myslia, že máme ‚stále nejaké prázdniny‘, opak je pravdou, na tie musíme čerpať dovolenku rovnako, ako každý jeden pracujúci človek,“ dodala.