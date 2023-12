Mikuláš v parlamente: Poďakovanie Pellegriniho a takto súbor odignoroval Matoviča! „Pani ste trápna,“ neudržal sa

(Zdroj: FB/Hlas-SD)

BRATISLAVA - Do parlamentu dnes zavítali deti z folklórneho súboru. Oblečené v krojoch spievali a koledovali. Predseda parlamentu Peter Pellegrini im za vystúpenie na pôde Národnej rady SR poďakoval. Situáciu krátko na to využil predseda hnutia Slovensko Igor Matovič, ktorý to v úzadí celé sledoval. Pristúpil k folklórnemu súboru, začal ukazovať na odchádzajúceho Petra Pellegriniho.