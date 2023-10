Rok po útoku na Zámockej! Tvrdý odkaz Radky, ktorá jediná prežila: Nič sa nezmenilo, solidaritu vystriedala nenávisť

Roman Samotný (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA – Je to presne rok, čo sa na Slovensku odohral vôbec prvý teroristický útok. Rukou mladého strelca vtedy zomreli dvaja ľudia - Matúš a Juraj, ktorí sa neprevinili ničím, iba boli v zlom čase na zlom mieste. Útočník si totiž za svoj cieľ vybral bratislavský podnik Tepláreň, v ktorom sa schádzali LGBTI+ ľudia. Tí sa ani rok od útoku necítia bezpečne.

12. októbra 2022 na Zámockej ulici pred Teplárňou vyhasli dva nevinné mladé ľudské životy. Teroristický útok na LGBTI+ ľudí, pri ktorom zomreli Matúš Horváth a Juraj Vankulič, hlboko zasiahol všetkých LGBTI+ ľudí na Slovensku, ich rodiny, deti a priateľov. Napriek vlne solidarity zo strany verejnosti, ktorá sa zdvihla bezprostredne po útoku, v slovenskej politike prevláda netolerancia a neochota pochopiť a rešpektovať ľudí, ktorí sa odlišujú od väčšiny.

Priamo na pôde Teplárne dnes prehovoril jej majiteľ a hovorca iniciatívy Ide nám o život Roman Samotný. Ako povedal, prichádzať tam je pre neho boľavé a ťažké. Podnik tak, ako fungoval na Zámockej doteraz, koncom novembra končí. Vrátiť sa chce pod značkou Tepláreň skôr vo forme cestovania po Slovensku a ukazovania, že nie sú žiaden strašiak. Chce tak bojovať proti rôznym klamstvám, ktoré šíria aj politici o LGBTI+ ľuďoch. „Obrovská podpora verejnosti nám na začiatku dala nádej, že sa situácia zmení k lepšiemu. Že tento odporný čin našu spoločnosť prebudí. Nestalo sa tak. Namiesto toho sme sa stali terčom urážok, nenávisti, útokov,” opísal.

Nepríjemná situácia sa ešte viac vyhrotila v posledných mesiacoch, kedy boli životy LGBTI+ ľudí proti ich vôli zneužívané politikmi a političkami ako súčasť predvolebnej kampane. „My nie sme ideológia. Sme živí ľudia, ktorých hanlivé výroky zraňujú. Ktorí žijú v strachu, že sa slová pretavia do činov tak, ako sa to stalo pred rokom. Na našej krajine nám záleží, je to náš domov a chceme tu žiť dôstojne a slobodne. Mnohí z nás sa tu však stále necítia bezpečne,” hovorí Samotný.

Po jeho boku sedel aj riaditeľ iniciatívy Inakosť Martin Macko. „Napriek slovám podpory, ktoré sme počuli od viacerých politikov, sa za posledný rok nič nezmenilo. Aj v kontexte ostrej a nedôstojnej politickej kampane a zloženia väčšiny politických strán, ktoré sa dostali do parlamentu a ktoré presadzujú opatrenia namierené proti LGBTI+ ľuďom, je situácia z nášho pohľadu veľmi zúfalá. Slovensko naďalej zostáva jednou z posledných krajín EÚ, ktorá nemá vytvorený žiadny legislatívny rámec na podporu partnerstiev párov rovnakého pohlavia, ich rodín a detí,” odkázal.

Nič sa nezmenilo, solidarita sa pretavila do vlny nenávisti

Slovo si zobrala aj Radka Trokšiarová, ktorá ako jediná prežila útok pred Teplárňou. „Mrzí ma, že hoci je to rok, odkedy tu zabili mojich dvoch kamarátov, sa nič nezmenilo a vlna solidarity, ktorá tu bola, sa pretavila do vlny nenávisti,“ povedala. Podľa vlastných slov nechápe, prečo stále ľudia nechápu jednoduchý princíp – ži a nechaj žiť.

Naplnený bude jediný bod – čiastočne

Jediný bod z výzvy iniciatívy Ide nám o život, ktorý bude čiastočne naplnený, je bod týkajúci sa podpory vzniku bezpečných priestorov a podporných služieb na Slovensku. Vďaka dohode s mestom Bratislava a mestskou časťou Staré mesto vznikne v Bratislave komunitné centrum, ktorého cieľom je LGBTI+ ľuďom poskytnúť podporu v procese coming outu, začleňovania sa do pracovných, školských a rovesníckych kolektívov, riešenia partnerských problémov a prípadov diskriminácie.

Nové komunitné centrum by malo prevziať odkaz Teplárne, ktorá sa koncom novembra definitívne zatvorí. „Potrebujeme priestor, kde sa môžeme cítiť bezpečne, byť sami sebou a nič neskrývať. Miesto, kde sa môžeme slobodne stretávať a nájsť porozumenie, prijatie, rešpekt i odbornú pomoc,” hovorí Radka Trokšiarová

„Ako rodičia LGBTI+ ľudí sa snažíme našim deťom poskytnúť bezpečné miesto plné lásky a pochopenia v našich domovoch. Každý človek, bez ohľadu na svoju orientáciu či rodovú identitu, si zaslúži mať svoje bezpečné miesto. Pre niekoho je to domov rodičov, pre iného domov priateľov, pre mnohých tým miestom bola Tepláreň. Mnohí bohužiaľ žiadne také miesto nemajú,” podporuje vznik komunitného centra Magdaléna Milová zo Združenia rodičov a priateľov LGBT+ ľudí.

Komunitné centrum by sa malo otvoriť na jar roku 2024 a postupne v ňom majú byť spustené aktivity ako sú individuálne psychologické, sociálne a právne poradenstvo, poradenské skupiny pre LGBTI+ ľudí i rodičov LGBTI+ detí, komunitné, spoločenské, vzdelávacie a kultúrne podujatia. Bude v ňom aj administratívne zázemie pre organizácie ako Inakosť, Dúhový PRIDE Bratislava, Filmový festival inakosti či iniciatívu Ide nám o život. Cieľom je, aby sa komunitné centrum časom stalo bezpečným miestom na každý deň.