Zvrat vo vyšetrovaní teroristického útoku na Zámockej! Špeciálny prokurátor prezradil detaily

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar, TASR/Jaroslav Novák)

Ako uviedol, skutok bol preukázaný výpoveďami spolužiakov páchateľa aj rodičov. "Spôsob vykonania skutku bol mimoriadne chladnokrvný," podotkol špeciálny prokurátor. Skutok mal podľa neho charakter popravy. „Páchateľ si bol po prvej streľbe prebiť zbraň a následne obidvom poškodeným strelil do oblasti hlavy, respektíve krku,“ priblížil detaily osudnej noci.

Lipšic tiež uviedol, že primárnym cieľom mal byť najskôr vtedajší premiér Eduard Heger. Strelec bol dokonca v ten deň aj na jeho adrese, no nezastihol ho. Túto skutočnosť si zapísal aj do denníka. Keďže sa páchateľ nedostal do fyzickej blízkosti premiéra, zrealizoval podľa špeciálneho prokurátora plán "B".

Lipšic tiež uviedol, že strelec dva dni pred činom volal na linku dôvery IPčko. „Musím zomrieť, ale mám obrovský strach,“ povedal im. Linka sa s ním následne pokúšala spojiť, no neúspešne. Na otázku, či sa skutku nedalo zabrániť uviedol, že pri osamelých vlkoch je málo pravdepodobné, že sa ich pohnútky na útok podarí skoro odhaliť.

Streľba na Zámockej (Zdroj: Reprofoto/TV JOJ)

Prípad orgány kvalifikovali ako teroristický útok. V centre Bratislavy na Zámockej ulici došlo 12. októbra 2022 pred podnikom, ktorý navštevuje najmä LGBTI+ komunita, k streľbe. Na mieste zomreli dvaja muži. Zranená bola jedna žena. Páchateľ z miesta činu ušiel. Polícia ho našla na druhý deň ráno mŕtveho, spáchal vraj samovraždu.

Za spáchanie priestupku v podobe nezabezpečenia strelnej zbrane pred neoprávneným zneužitím bol uznaný za vinného príbuzný strelca. Podľa polície mu bola uložená sankcia v zmysle zákona o priestupkoch. Odňatý mu bol zbrojný preukaz.