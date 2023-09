Predseda KDH to povedal na rovinu: S týmito stranami spolupracovať nebudeme! Toto sú ďalšie podmienky

Milan Majerský (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Predseda KDH Milan Majerský sa stretol diskusii s Erikom Tomášom a Michalom Šípošom. Na rovinu povedal, s kým by za žiadnych okolností KDH do spolupráce nešlo a naopak, zdôraznil podmienky pre ostatné strany.

Pozvanie do relácie Na telo televízie Markíza tentokrát prijal predseda KDH Milan Majerský s Erikom Tomášom z Hlasu-SD a Michalom Šípošom z Oľano. Rozoberali riešenie krízovej situácie v oblasti ambulatnej zdravotnej starostivosti, pretože pediatri aj naďalej hrozia výpoveďami. "Skrátenie ordinačných hodín je krátkodobé riešenie, celý problém to nevyrieši,“ povedal Majerský. Návrh však považuje za cestu, ktorá by mohla odľahčiť pediatrov.

Reč sa dostala aj na verejné financie a energetickú pomoc. Tú by podľa Majerského nemali dostávať bohatší ľudia. Prístup KDH k rozpočtovej politike je podľa neho "zodpovedný a konzervatívny". Kľúčová je podľa predsedu KDH adresná pomoc ľuďom.

So Smerom a extrémistami nespolupracujeme

Majerským zároveň vylúčil, že by po voľbách išiel do voliev so Smerom či s Kotlebovou ĽSNS a Uhríkovou republikou. "So Smerom a extrémistami si nevieme predstaviť spoluprácu v žiadnom prípade," povedal. Zároveň pri iných stranách zdôraznil podmienky pre prípadnú spoluprácu.

"Pôjdeme iba do takej vlády, ktorej prioritou bude zdravotníctvo, školstvo a sociálna pomoc rodinám, seniorom a zraniteľným. Nepôjdeme do žiadnej vlády, ktorá by chcela rušiť špeciálnu prokuratúru či zasahovať do vyšetrovaní Ani do takej, ktorá si ako podmienku stanoví uzákonenie registrovaných partnerstiev. Akceptujme sa, hľadajme cesty, ako ľuďom pomôcť, ale manželstvo muža a ženy má výsadné postavenie! KDH je protikorupčné a prorodinné hnutie," dodal Majerský.