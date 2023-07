Úmrtie, ktoré poznačilo slovenskú politiku: Národniar odišiel náhle, presne pred dvomi rokmi

BRATISLAVA - Bolo to ako rana z jasného neba. Presne pred dvomi rokmi totiž slovenská politika prišla o podpredsedu SNS a bývalého europoslanca a exministra školstva Jaroslava Pašku, ktorý sa v poslednej vláde na čele so Smerom pravidelne objavoval na verejnosti. Všetko sa však zmenilo 15. júla 2021.

archívne video z roku 2018:

Paška sa narodil 20. júna 1954 v Banskej Štiavnici, vysokoškolské štúdium absolvoval v Bratislave. K politike sa projektant a architekt v slobodnom povolaní, ktorý neskôr pôsobil aj na Slovenskej technickej univerzite, dostal počas Nežnej revolúcie v novembri 1989. Už rok na to vstúpil do obnovenej Slovenskej národnej strany (SNS).



Galéria fotiek () Jaroslav Paška

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Vyskúšal si aj ministerskú stoličku, a to rovno so začiatkom Mečiara, neobišiel ani Brusel

Paška neobišiel ani exekutívu, keď sa v roku 1990 po vstupe do SNS rovno aj stal ministrom školstva za SNS v druhej vláde Vladimíra Mečiara od 10. novembra 1993 do konca vlády v marci 1994. Poslancom bol potom až od 1994 do roku 2009 a opätovne od roku 2016 v poslednej koaličnej vláde Smer, Sieť, SNS a Most-Híd.

Galéria fotiek () Jaroslav Paška

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Paška sa počas svojej politickej kariéry nevyhol ani zahraničiu. Do Európskeho parlamentu kandidoval v roku 2009 za Slovenskú národnú stranu a stal sa podpredsedom skupiny Európa slobody a demokracie (EFD). Tam však pôsobil už len do roku 2014, kedy svoj mandát opätovne neobhájil.

Paška zomrel náhle 15. júla 2021 vo veku 67 rokov.