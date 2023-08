Legenda ožíva, návrat skrachovaného podniku: V tomto regióne pribudne až 200 pracovných miest!

(Zdroj: Getty Images, TASR/ Denisa Horváthová)

archívne video

ŽIVOT Sklárne Poltár

V dnes už skrachovanom podniku obnovia výrobu. Podnikateľ Ján Riečica, ktorý stojí za spoločnosťou R-Glass Trade, vyrábajúcou už niekoľko rokov úžitkové sklo v Katarínskej Hute, kúpil objekt kedysi vyhlásených sklární v Poltári. K prvému kroku obnovenia podniku pristúpil už na jar tohto roku, kedy objekt odkúpil od podnikateľa Vladimíra Poóra.

Znovuobnovený podnik by mal po investícii presahujúcej 10 miliónov eur zamestnať do 200 ľudí. „Chceme rozšíriť našu existujúcu výrobu, chceme rozšíriť ručnú výrobu, strojovú výrobu, chceme sa venovať dekoráciám v danom areáli. V podstate vrátiť tomu areálu život,“ uviedol obchodný riaditeľ spoločnosti R-Glass Trade Stanislav Balco.

(Zdroj: TASR/ Denisa Horváthová)

Nový sklársky podnik by mali zaplniť najmä miestni obyvatelia. Pomôcť by mala aj spolupráca so školou v Poltári, ktorá otvára nové sklárske odbory. „Chceme od budúceho školského roka zaviesť do našej učebnej siete nový odbor – operátor sklárskej výroby, výroba dutého skla. To je prvý predpoklad. So zavedením nového odboru by mal byť dostatok žiakov,“ priblížil riaditeľ Spojenej školy Poltár Dušan Zdechovan pre portál RTVS.

(Zdroj: TASR/ Denisa Horváthová)

„Verím tomu, že aj týmto počinom dôjde k tomu, že sklárska tradícia a vzdelávanie žiakov sa nakopne a naštartuje. A že to prinesie nielen ďalšie investície, zamestnanosť, ale aj zlepšenie života v okrese Poltár,“ dúfa poslankyňa banskobystrického krajského zastupiteľstva Andrea Baníková.