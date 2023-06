Taraba obvinil Gáborčákovú z priklepnutia peňazí Sorošovej mimovládke: Prudká reakcia a vypenil aj Majerský

BRATISLAVA - Ministerstvo práce už na čele s novou ministerkou Soňou Gaborčákovou uzavrelo niekoľko miliónovú zmluvu s Nadáciou otvorenej spoločnosti. Verejnosti je určite známe, že ju pomáhal spoluzakladať aj známy finančník George Soros. Práve táto skutočnosť prekáža poslancovi Tomášovi Tarabovi, ktorý rezort obvinil z priklepnutia peňazí "Sorosovej mimovládke". Môže za to vraj ministerka a bývala členka KDH. Tieto slová však dostali už do vývrtky aj predsedu kresťanských demokratov Milana Majerského.

archívne video

Taraba vo videu vysvetľuje svojim podporovateľom to, ako vraj mohlo "KDH do tejto vlády progresívcov" priviesť aj vlastnú predstaviteľku. Myslel tým ministerku práce Soňu Gaborčákovú, ktorá podľa neho priklepla 21 miliónov Sorosovej mimovládke.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Facebook/Tomáš Taraba - poslanec NR SR

Viac ako 21 miliónov eur pre Nadáciu otvorenej spoločnosti

Taraba sa odkazuje na zmluvu rezortu práce a Nadácie otvorenej spoločnosti, ktorá je verejne prístupná v Centrálnom registri zmlúv. Skutočne ide o čiastku 21 706 898,89€. Taraba pritom Gaborčákovú vo videu viackrát nazval nominantkou KDH vo vláde Zuzany Čaputovej.

Galéria fotiek (5) Zdroj: crz.gov.sk

Časť projektu hradí aj EÚ

Zmluva hovorí o pomoci osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR. Ide o kombináciu zálohových platieb a refundácie. Projekt je zároveň spolufinancovaný z európskych peňazí.

Galéria fotiek (5) Zdroj: crz.gov.sk

Gaborčáková nie je žiadnou nominantkou KDH, reaguje Majerský

Taraba vo videu narážal na skutočnosť, že Gaborčáková v minulosti skutočne vystupovala ako členka klubu KDH v parlamente. Majerský sa však ohradzuje voči tvrdeniam, že niekedy bola nominantkou KDH v úradníckej vláde, alebo že by niekedy bola členkou kresťanských demokratov. "Je to lož. Soňa Gaborčáková nie je a nikdy nebola členkou KDH. Na ministerstve bola nominantkou strany Sme rodina. Faktom je, že v roku 2020 bola na kandidátke KDH ako nezávislá - rovnako ako je faktom, že Tomáš Taraba bol na kandidátke ĽSNS Mariana Kotlebu. KDH nemá žiadny vplyv na to, či niekto v úradníckej vláde je alebo nie je a ohľadom jej zloženia nebolo (na rozdiel od iných strán) súčasťou žiadnych rokovaní. KDH sa k takýmto praktikám v kampani nikdy nezníži. Pán Taraba, ľudia už majú dosť klamstiev," reaguje šéf strany Majerský.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Facebook/Milan Majerský

O reakciu na spomínanú zmluvu sme požiadali aj ministerstvo práce, no do uzávierky článku na naše otázky neodpovedali.