Polícii a vláde pretiekol pohár trpezlivosti: Po tlačovke Smeru hromžia, ich podozrenia sú čisté konšpirácie

Polícia odmieta predstavy o tom, že by žiadala NATO o pomoc proti opozičným stranám

Tvrdenia strany na tlačovke polícia označila za konšpirácie a útoky. "Politická strana uviedla, že vysoko postavený zástupca Policajného zboru na zahraničnej ceste v Bruseli žiadal o vyslanie špeciálneho tímu NATO, aby sa zaoberal opozičnými politickými stranami," popisuje v statuse polícia konanie Smeru. "Zástupca Policajného zboru sa štandardnej zahraničnej služobnej cesty do Bruselu zúčastnil na základe pozvania od Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike. Cieľom stretnutia bola vzájomná výmena informácií a skúseností, získanie vedomostí o pôsobení medzinárodných útvarov voči hybridným hrozbám a prezentovanie výročnej správy Policajného zboru o dezinformáciách za rok 2023," vysvetľuje polícia, ktorá vybrané citáty z tlačovej konferencie označila za hoaxy.

Pravosť dokumentu nevedia potvrdiť ani vyvrátiť

Pravosť dnes šíreného dokumentu na tlačovej konferencii polícia aktuálne nevie ani potvrdiť, ani vyvrátiť, keďže nejde o materiál z dielne Policajného zboru. "Avšak jeho obsah vo vzťahu k polícii je vytrhnutý z kontextu a nezakladá sa na pravde," dodali.

VIDEO Tlačová konferencia Smeru, na ktorej podozrievajú mimovládne organizácie a štátne orgány o diskreditácii opozície v zahraničí:

Pridalo sa aj tlačové oddelenie úradu vlády

Úrad vlády (ÚV) SR odmieta útoky na štátnych zamestnancov v predvolebnom boji. Ohradil sa voči konšpiráciám, ktoré šíri Smer-SD a nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Taraba. Stanovisko poskytol tlačový a informačný odbor úradu vlády. Reagoval tak na vyjadrenia šéfa Smeru-SD Roberta Fica, ktorý vyhlásil, že slovenskí úradníci a mimovládne organizácie mali na stretnutí v Bruseli označiť opozíciu za hybridnú hrozbu.

Bola to štandardná cesta

"Išlo o štandardnú pracovnú cestu, na ktorej sa na pozvanie Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku zúčastnili štátne inštitúcie aj mimovládne organizácie. Je legitímne, ak sa odborníci v štátnej správe venujú téme hybridných hrozieb a obrane proti nim, keďže mnohé krajiny sú terčom zahraničného zasahovania najmä pred voľbami. Je taktiež úplne legitímne, ak komunikujú so svojimi náprotivkami v Európskej únii či NATO, ktorých sme členmi," uviedol úrad. Odmieta pritom zaťahovanie odbornej verejnosti a štátnych úradníkov do predvolebnej kampane. Vytváraním menných zoznamov a konšpiračných teórií sa podľa slov úradu robia terče z odborníkov, ktorí sú cielene zastrašovaní.

Úrad zároveň skonštatoval, že téma hybridných hrozieb bola na Slovensku zo strany štátu dlhodobo zanedbávaná. "Budíčkom bolo, keď Rusko rozpútalo vojnu priamo na našich hraniciach. Hoci na Slovensku zatiaľ neútočia ruskí vojaci, bojujú proti nám inými spôsobmi - spochybňujú našu demokraciu, naše hodnoty, našich spojencov, zneužívajú náročné témy na rozdeľovanie spoločnosti. Je nutné, aby sa štát bránil, a na to je potrebná spolupráca s našimi spojencami, v inštitúciách, ktorých sme členmi," zdôraznil úrad.

Smer pomenoval podozrenia z diskreditácie opozície v zahraničí, pridali aj dokument

Smer-SD v stredu vyhlásil, že skupina slovenských štátnych úradníkov a mimovládok mala v štruktúrach EÚ a NATO informovať o tom, že slovenská opozícia je hybridnou hrozbou a pokiaľ vyhrá parlamentné voľby, Slovensko môže opustiť NATO. Mali preto žiadať od týchto štruktúr intervenciu. Fico to označil za koordinovaný postup na diskreditáciu opozície. Považuje to za zásah do volebnej kampane. Strana chce žiadať vysvetlenia v kontrolných výboroch parlamentu, avizuje aj iniciovanie mimoriadnej schôdze.