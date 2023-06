Fanúšikovia a fanúšičky leteckej dopravy, spozornejte! Váš detský sen sa môže stať skutočnosťou, už vo štvrtok v Košiciach

Táto profesia sa volá riadiaci letovej prevádzky. Na Slovensku v súčasnosti na tejto pozícii pracuje 120 ľudí. Polovica z nich pôsobí na piatich medzinárodných letiskách v Bratislave, Košiciach, Poprade, Piešťanoch a v Žiline.

Zdroj: Getty Images/Getty Images

Úlohou riadiacich letovej prevádzky je zaisťovať bezpečnosť a plynulosť vo vzdušnom priestore SR a v blízkosti letísk s civilnou leteckou prevádzkou. Zároveň zodpovedajú za bezpečnosť príletov, odletov a pohybov lietadiel na letiskových plochách, inštruujú pilotov, dávajú im upozornenia a informácie, aby ich let bol bezpečný a plynulý. Pohyb lietadiel sledujú za pomoci radarov a najnovších počítačových systémov.

Šancu má každý, vysoká škola nie je potrebná

Nároky na ich osobnostnú výbavu, zodpovednosť a sebadisciplínu sú síce vysoké, no šancu stať sa dobrým „leteckým navigátorom“ má prakticky každý, kto je schopný zvládať nečakané udalosti – zmeny počasia, neplánované lety, výnimočné stavy a stavy núdze. Dôležité sú aj zodpovedajúce vedomosti a zručnosti. Preto než riadiaci nastúpi do „ostrej“ služby, musí prejsť dvojročným výcvikom a školeniami priamo v Letových a prevádzkových službách SR, kde sa všetko naučí. Prvým krokom sú vstupné testy, ktoré trvajú niekoľko dní a majú niekoľko kôl. Ak vás táto profesia zaujíma, treba si ju rozhodne vyskúšať.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Getty Images

Dôležitá je aj zdravotná spôsobilosť a jazyková zdatnosť. Tie sa pravidelne testujú počas celého obdobia výkonu tohto povolania. Čo, naopak, podstatné nie je, je typ vzdelania. Vôbec nie je potrebný letecký „background“ ani vysoká škola, hoci výhodu určite majú absolventi technických smerov. Všetko potrebné sa úspešní uchádzači naučia na už spomínaných školeniach.

Práca riadiacich letovej prevádzky je nadpriemerne finančne ohodnotená a stabilná.

Galéria fotiek (7) Diverse Air Traffic Control Team Working in a Modern Airport Tower at Night. Office Room is Full of Desktop Computer Displays with Navigation Screens, Airplane Flight Radar Data for Controllers.

Zdroj: Getty Images/gorodenkoff

Letové prevádzkové služby v Bratislave obsadzujú aj ďalšie expertné pozície, a to napríklad špecialistov na kybernetickú a informačnú bezpečnosť. Úspešný uchádzač by mal mať maturitu, prípadne vysokú školy v oblasti informačných alebo telekomunikačných technológií a aspoň 5-ročnú prax v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Takisto ho čaká nadpriemerné finančné ohodnotenie.

Na Kariéra EXPO v Košiciach vás bude v stánku Letových prevádzkových služieb čakať názorná ukážka toho, ako sa riadi letová prevádzka.

Priamo v stánku vás bude čakať pracovník, ktorý si aktuálne prechádza výcvikom, takže vie priblížiť, ako to v praxi prebieha. Takisto budú prítomní pracovníci z oddelenia ľudských zdrojov, ktorí poskytnú uchádzačom všetky potrebné informácie a detaily z výberových konaní.

Kariéra EXPO už 8. júna v Košiciach.

Advertoriál je pripravený v spolupráci s Letovými prevádzkovými službami Slovenskej republiky.