VIDEOROZHOVOR Necítime vinu za rozdelenú spoločnosť pri téme LGBT, hovorí predseda PS Michal Šimečka.

Ako vyzerá z pohľadu PS Slovensko a jeho obyvatelia?

Pohľad na krajinu nie je veľmi dobrý. Po pandémii a troch rokoch vládnutia vlády, ktorá bola v permanentnej kríze a nestabilite, spoločenská atmosféra je naozaj zlá. Vládne atmosféra nedôvery voči politikom, inštitúciám. Zároveň všetkých zasahuje zdražovanie všetkých tovarov a služieb. Ceny síce rastú všade v Európe, ale u nás je situácia ešte vypuklejšia.

Hovoríte o atmosfére nedôvery. Kto je za tento stav zodpovedný?

Myslím si, že za súčasný stav frustrácie a nedôvery je zodpovedná aj bývalá vládna koalícia a jej predstavitelia. Celkové zaostávanie Slovenska, teraz sa nebavíme len o aktuálnej spoločenskej atmosfére alebo ekonomickej situácii, môžeme pripísať aj Ficovým vládam. Za posledných dvanásť rokov sa vo všetkých kľúčových indikátoroch úrovne konkurencieschopnosti zdravotníctva alebo školstva prepadávame. Už sme niekde na úrovni Bulharska a Rumunska. Pred 10 – 12 rokmi sme mali nádej, že budeme v životnej úrovni dobiehať Čechov a ďalšie krajiny EÚ. Teraz sa im vzďaľujeme. Nie je to vina len tejto vlády, ale aj toho, že sa 12 rokov v kľúčových a dôležitých sektoroch nič nedialo. Z nášho pohľadu nie je teraz dôležité hľadať vinníkov, ale pozerať sa do budúcnosti. Začať sa pozerať, ako stav zlepšiť.

Necítite svoj podiel viny na rozdeľovaní spoločnosti, že teraz popri zdražovaní často otvárate tému LGBT?

Zdražovanie sa týka absolútne všetkých. Podľa štatistík až 80 percent ľudí to pociťuje vo svojom každodennom živote, že na konci mesiaca nevedia, či im peniaze vystačia. Nie je to problém len najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, ale všetkých ľudí. Čo sa týka spoločenského rozdelenia v téme LGBT, do istej miery je spoločnosť polarizovaná a rozdelená. Nemyslím si, že je to vinou a zodpovednosťou našej politickej strany. Do veľkej miery je to zásluha extrémistov. Aj strany Smer, ktorá zase živí nenávisť na téme pomoci Ukrajine.

Vráťme sa k téme. Práva menšín na Slovensku.

Progresívne Slovensko zastáva a bude presadzovať rovnosť a rovnaké práva pre všetkých. Je to idea, s ktorou sa môže stotožniť väčšina ľudí na Slovensku. Všetci platíme dane, máme tu rodiny a priateľov. Všetci preto majú nárok na rovnaké práva. A to by nás malo spájať a nie rozdeľovať. Týka sa to menšín a celej spoločnosti.

Na sociálnych sieťach sa rád prezentujete, že ste vyštudovali Oxford. Nie je to elitárske a tým pádom máte obmedzenejší voličský potenciál?

Mám nevýhodu oproti iným predsedom politických strán pred predčasnými voľbami. Som poslancom a podpredsedom EP a ľudia ma až tak nepoznajú v porovnaní s predsedami strán, ktoré na Slovensku fungujú roky. Vidieť to aj na štatistikách. Pre mňa a aj pre PS je výzvou predstaviť ma ako politika, odkiaľ som a aké sú moje kľúčové skúsenosti. A v tomto prípade je to aj univerzita. Som presvedčený a súvisí to nepriamo aj s mojim štúdiom na Oxforde, že budúcnosť pre Slovensko dosiahneme vtedy, ak skvalitníme naše vysoké školstvo, aby mladí ľudia neutekali zo Slovenska. Je to pre nás zásadná téma v najbližších voľbách. V prípade, že odídu študovať do zahraničia, nech sa vrátia tak, ako som to urobil ja.

To znamená, že chcete osloviť len vysokoškolsky vzdelaných ľudí?

Nie. Myslíme si, že téma odchodu mladých do zahraničia je zásadná pre všetkých. Aj pre rodičov, ktorí tak stratia svoje deti, resp. budú mať s nimi minimálny kontakt. Je to rovnako zásadná otázka pre našu ekonomiku a konkurencieschopnosť. Keď nebudeme mať šikovných nielen vysokoškolsky vzdelaných ľudí pre zahraničné firmy, investorov, tak akú máme budúcnosť? Uvedomuje si to aj úradnícka vláda, ktorej je táto téma jednou z priorít. Zastaviť odchod mladých do zahraničia nie je však len otázka peňazí. V parlamente je návrh Igora Matoviča, ktorý chce mladým ľuďom odpustiť dane. Je to zlá cesta. Ľudia zo Slovenska neodchádzajú kvôli daniam, ale pre celkovú spoločenskú atmosféru, školy, zdravotníctvo a pre možnosti pre rodiny. Po voľbách sa treba tomu prioritne venovať.

Kto je vašim najväčším konkurentom v blížiacich sa voľbách? So Smerom, či Republikou asi nebudete súťažiť o voliča.

Nehovoril by som o konkurentoch. Tým, že som z EP, som zvyknutý nebrať politikov s inými názormi ako súperov, ktorých treba zadusiť a poraziť. Ale ako ľudí, s ktorými budem musieť v nejakej konštelácií byť partnerom a dohodnúť sa. Určite chceme získať čo najviac hlasov. Kľúčové je, aby po voľbách vznikla demokratická a proeurópska vláda, ktorá si ctí právny štát a je pripravená riešiť otázky budúcnosti.

S kým máte podobného voliča?

Štatistiky ukazujú, že podobného voliča máme s liberálnymi stranami, teda s SaS. Napriek tomu im držíme palce. Nie je to o tom, že by som dňom nocou rozmýšľal, ako poraziť SaS.

V komunálnych voľbách ste v Bratislave kandidovali v koalícii aj s SaS. Už nemáte v niektorých častiach také idylické vzťahy. Odrazia sa tieto vzťahy aj na vyššiu úroveň – parlamentnú?

