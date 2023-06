VIDEOROZHOVOR Peter Pellegrini odkryl predvolebné plány: S Ficom nie sme na nože, no aj Smer je náš politický súper

Viac vo VIDEOROZHOVORE TU:

Mali ste stranícky snem v Púchove. Vylúčili ste na ňom spoluprácu so stranami OĽaNO a ĽSNS. Nemyslíte si, že je v tejto chvíli už trochu neaktuálne hovoriť o ĽSNS, ale mali by ste skôr vyjadriť svoj postoj k strane odídencov z ĽSNS - k Republike?

- My sme na sneme nedefinovali tieto dve strany, s ktorými odmietame spoluprácu, ako nejakú novinku. Ja som len členom pripomenul to, čo strana Hlas-SD na svojom predsedníctve už skôr schválila asi pred dvoma rokmi. Možno to tak vyznelo, že som spomenul len tieto dve strany, ale na sneme sme okrem iného prijali aj deklaráciu podmienok vstupu do prípadne preferovanej koalície, ak nám takú možnosť ľudia poskytnú vo voľbách. V týchto podmienkach sme zadefinovali niečo, čo sa napríklas výsostne týka spomínanej strany Republika. Ide o to, že vstúpime do koalíce so stranami, ktoré nespochybňujú našu zahranično-politickú orientáciu, plnohodnotné členstvo v NATO či v EÚ. Okrem toho je jasné aj to, že už z ideologického princípu nepôjdeme so stranou, ktorá spochybňuje holokaust, ktorá spochybňuje zverstvá fašizmu počas II. sv. vojny atď.

Je asi celkom výzva robiť vyváženú politiku v tak spolarizovanej spoločnosti, ako je to na Slovensku, nie? S akými stranami by sa dala takáto politika realizovať po voľbách?

- Je pravda, že slovenská spoločnosť je extrémne rozpoltená. Nám sa za posledné roky nepodarilo medzi nami zbúrať tie pomyselné múry. Práve naopak, mám dojem, že ešte niekde zosilneli. To nie je dobré pre budúcnosť Slovenska. Máme za sebou tridsať rokov relatívne náročnej ale aj úspešnej minulosti. Ja to hodnotím tak, že sme sa po všetkých tých desaťročiach akoby politicky stratili. Ako keby sme nevedeli kam patríme a kam máme ísť. Hovorím navyše z vlastnej skúsenosti o tom, že bolo správne, že naša politika bola smerovaná na všetky svetové strany. Ja ako predseda vlády som bol v jeden mesiac v Bielom dome s Donaldom Trumpom, 30. mája v ten istý rok som už bol v Moskve s premiérom Dmitrijom Medvedevom a v nasledujúci deň v Petrohrade s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, s ktorým som dokonca ja s ďalšimi štyrmi predstaviteľmi stál na jednom veľkom petrohradskom ekonomickom fóre.

Môže sa po voľbách na jeseň Slovensko prebudiť do patovej situácie, z ktorej nebude možné zložiť novú vládu a budú nasledovať ďalšie voľby? V prieskumoch to totiž vyzerá tak, že štyri až päť strán veľmi tesne lavírujú nad alebo pod 5-percentnou hranicou.

- Môže sa aj to stať. Aj keď v histórii Slovenska sa vždy nejaká väčšina našla. Ak by sa to však aj napriek tomu stalo, čo verím, že sa nestane, pretože verím, že ľudia k tým voľbám pôjdu vo veľkom počte, tak len verím, že sa budeme správať ako demokraticka krajina v 21. storočí a okamžite naštartujeme proces nových volieb.

- Odkiaľ sa na transparentnom účte Hlasu-SD nabralo záhadných 500-tisíc eur?

- Aký má Peter Pellegrini vzťah so šéfom Smeru-SSD Robertom Ficom?

- Plánovala strana Hlas spoluprácu so známym športovcom?

- Postaví Pellegriniho strana svojho prezidentského kandidáta?

