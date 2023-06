Dlhy strany Za ľudí sa vyšplhali do závratných výšok: Remišovci majú pred voľbami nabehnuté na problém!

archívne video

O nie veľmi ružovej situácii strany píše denník Pravda. Podľa týchto zdrojov sa hovorí o tom, že strane sa nepodarilo splatiť všetky dlhy, ktoré vznikli aj tým, že v subjekte Za ľudí si požičiavali na kampaň ešte v roku 2020.

Viac ako 3 milióny eur na pôžičkách

Finančná kondícia strany a jej popis sa datuje aj do roku 2019 a 2020, kedy strana odobrila až sedem zmlúv na pôžičky vo výške 3,25 miliónov eur. Plán zrejme bol, že strana tieto dlhy postupne zadusí aj výsledkom vo voľbách a následným, pravidelným štátnym príspevkom, ktorý jej po voľbách prislúcha. Je však nutné dodať, že strana zrejme od volieb očakávala vyššie, možno aj dvojciferné čísla, no na konci dňa sa ledva dostali do parlamentných lavíc.

Nestihnutý termín, urovnanie dlhov je otázne

Okrem iného je tu však iný výkričník, pretože to vyzerá tak, že strane termín uplynul túto stredu - 31. mája 2023. Nie je isté, či si strana do tohto dátumu záväzky splnila. Denník pripomína aj to, že na ekonomické nebezpečenstvo strane hrozilo aj po auditorskom prehľade z roku 2021.

Keď sa však hovoríme o čase práve v roku 20201, išlo o nesplatený dlh až vo výške 930-tisíc eur, čo určite nie je malá suma. "Uvedená situácia naznačuje existenciu významnej neistoty, ktorá môže vyvolať pochybnosť o schopnosti politickej strany naďalej nepretržite pokračovať v činnosti," povedala vtedy auditorka. Strana má pritom pravidelný príspevok od štátu, ktorý jej vyplýva z volebného zisku vo výške 5,2 milióna eur.

Strana však dostane menej peňazí, než s akými môže kalkulovať, keďže sa volebné obdobie skrátilo na september 2023. "Za ľudí funguje v súlade so zákonom o politických stranách a povinnosti zverejňovať informácie o svojich záväzkoch v zmysle zákona si dlhodobo riadne plní. Vo výročných správach a na web stránke sú informácie o financovaní strany pravidelne zverejňované a aktualizované," reagovala strana na otázku, či sa im podarilo z možných finančných problémov dostať a dodali, že subjekt je vo "výbornej kondícii".

Za ľudí, bez ľudí

Zo strany okrem toho postupom času odchádzali viacerí ľudia, nakoniec sa členstva v nej stali aj Juraj Šeliga a Jana Žitňanská. Dá sa povedať, že jej jedinú parlamentnú existenciu v súčasnosti reprezentuje už len predsedníčka a poslankyňa Veronika Remišová. Okrem toho sa vo veľkom hovorí aj o tom, že Remišová sa politicky, alebo minimálne z hľadiska kandidátky vráti ku hnutiu OĽaNO, z ktorého na konci dňa aj ako politička vzišla. Strana Za ľudí totiž dosahuje v prieskumoch približne percento až dve, čo nie je dosť ani na štátny príspevok, ktorý sa získava až po troch percentách.