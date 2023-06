Blíži sa NAJVÄČŠÍ domáci COUNTRY festival! Kto stojí za Countryfest Bohunice? ROZHOVOR

Patríte medzi uznávaných multižánrových hráčov na 5-strunové banjo. Kedy a prečo ste sa rozhodli práve pre tento nástroj?

K banju ma priviedlo to, že som v mladosti chodil ako tramp do prírody. S trampingom bola spojená aj hudba, onedlho ma oslovila gitara a neskôr banjo. Prostredníctvom banja som sa dostal hudobnému žánru bluegrass , ktorý ma očaril a baví dodnes. S bluegrassom sú samozrejme spojené aj príbuzné žánre ako country, folk atď., ale banjo sa v poslednom období presadzuje aj v iných hudobných žánroch, napríklad aj v pop music. Ja sám nehrávam len v bluegrass a country kapelách, ale mám za sebou množstvo spoluprác aj v iných žánroch.

Fanúšikovia Vás poznajú najmä z pôsobenia v country kapele Willie Jones Band, v ktorej je frontmanom americký spevák, gitarista a skladateľ Willie Jones. Ako k tejto spolupráci došlo?

Koncom 90-tych rokov som hrával v kapele Blueland, ktorá hrávala prevažne v Nemecku, Rakúsku a Willieho som stretol prvýkrát v roku 1999 na festivale vo Švajčiarskom Thune. On tam vtedy hral so svojou americko-nemeckou kapelou Shady Mix a žil už dlhodobo v Nemecku. Prejamovali sme vtedy celú noc a nasledovalo pozvanie Shady Mixu na festival Dobrofest, v ktorom som bol v tom čase členom organizačného štábu. Neskôr sme si s Williem párkrát zahrali s mojou vtedajšou kapelou Country Team. Willie sa potom vrátil na 10 rokov späť do Ameriky. V roku 2012 sa vrátil žiť späť do Nemecka a založili sme Willie Jones Band.

S akými ďalšími hudobníkmi a kapelami ste počas svojej kariéry spolupracovali a s kým, okrem Willieho Jonesa Vás ľudia môžu vidieť na pódiu v súčasnosti?

Dlhé roky som hrával v bluegrassovej kapele Blueland, neskôr Country Team, Grasscountry, Neznámi, Allan Mikušek a ešte aj v tejto dobe občas hosťujem v kapele Bystrík Banda.

Okrem toho, že ste aktívnym hudobníkom, organizujete aj rôzne kultúrne podujatia a festivaly. Najbižšie to bude už tradičný Countryfest Jaslovské Bohunice. Na koho sa môžu návstevníci tento rok tešiť?

Countryfest Bohunice sú v podstate posledným „veľkým“ countryovým festivalom na Slovensku. Minulý ročník sa uskutočnil po dvojročnej pauze vynútenej covidom a obávali sme sa, ako to dopadne, či si k nám návštevníci opäť nájdu cestu. Opak bol však pravdou a minulý rok sme zažili najsilnejší ročník, čo do počtu návštevníkov. Tento rok sa môžu diváci tešiť na Čechomor, Cop, Jana Kirschner, Allana Mikušeka, Music Road Pilots, Slniečko, už spomínanú Bystrík bandu a mnohých ďalších.

Vstupenky na Countryfest Bohunice nájdete na Predpredaj.sk.

Country fest je rodinný festival, čo ste si pripravili pre tých najmenších?

Od začiatku razíme cestu, že sme rodinný festival a tomu zodpovedá aj sprievodný program. Pre deti je pripravené hudobné predstavenie Fifo a Vierka, indiánsky tábor, jóga pre deti, vodácke súťaže na rybníku, jazda na koni a rôzne ďalšie. Dokopy máme asi dvadsať sprievodných podujatí pre deti. Náš festival disponuje obrovským areálom parku, v ktorom je možné stanovať zdarma.

Podieľate sa aj na organizácii legendárneho Dobrofestu v Trnave. Ako to vyzerá tento rok?

Ostatné roky sme organizovali pod záštitou Trnavskej hudobnej spoločnosti tzv. Malý Dobrofest, ale tento rok sa vraciame k pôvodnému názvu DOBROFEST. Nebude to už samozrejme ten bývalý legendárny Dobrofest, ktorý trval skoro týždeň, ale budeme ho robiť aspoň trojdňový. Uskutoční sa 23.-25.8.2023 na Nádvorí v Trnave a headlinerom bude Robert Křesťan a Druhá Tráva.

Aký je Váš nesplnený hudobný a promotérsky sen. S kým by ste si chceli zahrať a koho by ste chceli zavolať účinkovať na Countryfest?

Nemám nejaké veľké hudobné sny, som rád za to, že je ešte s kým hrať a stáť na pódiu a to mi v podstate stačí. Čo sa týka toho promotérskeho, tam by toho bolo viac, mojim snom je priviezť do Bohuníc nejakú hviezdu spoza mláky, ale či to bude niekedy možné, ťažko povedať.

