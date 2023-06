VEĽKÁ predpoveď na JÚN: Meteorologické leto začalo slnečným počasím! Ako bude pokračovať? Tieto dni budú tropické

Začiatok mesiaca jún sľubuje stabilné slnečné počasie. Rozsiahla tlaková výš tak ovplyvní počasie nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Na konci týždňa sa môžu vyskytnúť prehánky a búrky, hrozia najmä na východnom Slovensku.

Budúci týždeň nás čaká rovnako jasné až polooblačné počasie, no v druhej polovici týždňa sa objavia častejšie búrky a prehánky. Teploty budú stabilné, letné, tropickú hranicu pokoria iba výnimočne. V strede mesiaca očakávajú meteorológovia na základe numerických modelov teplotne priemerné a letné počasie, no mali by pribudnúť aj zrážky. Tie sa môžu vyskytnúť aj v celom Stredomorí a na Balkáne a môžu tak prekvapiť predčasných dovolenkárov, informuje imeteo.sk.

Na konci júna by teploty mohli vyskočiť ešte viac, no zároveň pribudnú aj zrážky. Vyskytnúť by sa mali už tropické horúčavy aj mimo južných častí Slovenska. S horúčavami však budú spojené aj búrky z tepla.

jún si tak pre nás pripravil nielen krásne letné počasie, ale poteší istotne aj záhradkárov s výdatnejším dažďom a búrkami, ktoré meteorológovia očakávajú od polovice až do konca mesiaca.