Výstraha pred búrkami na Slovensku: Blížia sa prívalové dažde a ohrozia mnohé obce na Slovensku!

BRATISLAVA - Na celom Slovensku platia podľa SHMÚ v stredu od 9.00 h do polnoci výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Aj keď sa búrky vyskytli na západnom a južnom Slovensku už včera, meteorológovia varujú, že aktuálne hrozia na celom území Slovenska. Búrky by mali byť dnes ešte početnejšie a nebezpečnejšie. Vyskytnúť sa môžu opäť aj stacionárne búrky, a zaplaviť obce na Slovensku.

Počasie aktuálne ovplyvňuje brázda nízkeho tlaku vzduchu, ktorá prináša teplejší, no veľmi vlhký vzduch. Ten spôsobuje na pocit veľmi dusné počasie a prináša so sebou búrky a intenzívny dážď, informuje imeteo.sk. Odborníci však varujú, že zatiaľ čo búrky zvyknú mať dynamický charakter a viazať sa do výraznejších celkov, tentokrát je pohyb búrok veľmi pomalý, nemá žiadnu dynamiku a tak môžu vznikať ešte silnejšie stacionárne búrky. Znamená to, že búrka sa udrží aj niekoľko desiatok minút na jednom mieste a prináša obrovské množstvo zrážok. O nebezpečenstve vzniku tejto situácie sa včera presvedčili aj obyvatelia obce Hrubá Borša, ale aj v ďalších obciach v okresoch Galanta a Dunajská Streda.

V obci Hrubá Borša zaznamenali zrážkomery 50 až 85 mm zrážok, čo predstavuje extrémny úhrn za veľmi krátky časový úsek. Obec tak musela vyhlásiť krízovú situáciu a uzavrieť niektoré cesty. Niektorí vodiči sa pokúšali cez vodu prebrodiť, no mnohí zostali uväznení v autách. Meteorológovia upresnili, že najväčšie nebezpečenstvo nás čaká najmä popoludní a tentokrát na celom území Slovenska. V nížinách hrozí zaplavenie ciest a pivníc, v kopcovitých oblastiach vzostup potokov ale aj prívalová povodeň so zrážkami z kopcov a lesov v okolí.

Vo všetkých krajoch je zvýšená pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za polhodinu, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami."Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," upozorňujú meteorológovia. Intenzívny dážď môže zároveň vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov.

Galéria fotiek (3) Na celom Slovensku platia počas stredy výstrahy prvého stupňa pred búrkami

Zdroj: shmu.sk

Vietor môže zase spôsobiť škody menšieho rozsahu na porastoch a objektoch, ako je lámanie konárov stromov, pád slabších stromov či menšie škody na strechách budov. "Poletujúce trosky a nezabezpečené predmety predstavujú riziko pre ľudské zdravie," poukázal SHMÚ. Doplnil, že súvislá vrstva krúp na komunikácii môže prechodne obmedziť cestnú premávku.