AKTUÁLNE Hrozná tragédia, pri ktorej zomreli dve deti: 19-ročného Nicolasa chce vyšetrovateľ vo väzbe!

K tragickej nehode došlo minulý týždeň v piatok okolo 21.00 h. "Došlo k zrážke s vozidlo zn. BMW, ktoré viedol vodič narodený v roku 2003," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová s tým, že obeťami nehody sú dievča narodené v roku 2011 a chlapec v roku 2008. Podľa doterajších zistení išiel vodič smerom od obce Slavkovce do Zemplínskych Kopčian.

"Počas prechádzania miernej ľavotočivej zákruty sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke a neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky," spresnila Ivanová s tým, že približne 50 metrov od začiatku obce zrazil dvoch maloletých chodcov, ktorí pravdepodobne kráčali oproti idúcemu vozidlu. Obe deti utrpeli pri zrážke zranenia, ktorým na mieste podľahli.

Vodič už čelí obvineniu

Polícia dnes informovala, že vodič, ktorý zrazil dve deti, už čelí obvineniu. Vyšetrovateľ dal dokonca podnet na jeho väzobné stíhanie.

"Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ v Michalovciach vzniesol obvinenie 19-ročnému vodičovi z michalovského okresu pre zločin usmrtenia a prečin ublíženia na zdraví. Mladý vodič bol umiestnený do cely policajného zaistenia a vyšetrovateľ PZ spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby," informovala polícia.