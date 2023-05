Nový minister financií vidí svetlo na konci tunela: Životná úroveň Slovákom bude rásť, vyhlásil

"Vývoj v tomto roku je poznačený tým, že na jednej strane na ekonomiku dolieha inflácia, ktorá tlmí kúpyschopnosť obyvateľstva. Vidíme už na začiatku roka slabnúci dopyt domácností. Zrejme takýto vývoj bude pretrvávať aj naďalej," uviedol.

Archívne video: Inflácia by pod 5% mala podľa Kažimíra klesnúť až v roku 2025

Priemyslu sa darí

Zároveň však pripomenul, že už na začiatku roka sa darilo priemyselnej výrobe a exportom. "Očakáva sa, že sa bude oživovať svetová ekonomika, nástup čínskej ekonomiky a podobne, to by mohlo potiahnuť aj našu ekonomiku od druhého polroka tohto roka," avizoval Horváth.

Upozornil, že Slovensko má aj mimoriadny rok z hľadiska čerpania eurofondov, ktoré znamenajú veľmi dôležitý impulz pre ekonomiku. Tento rok končí možnosť dočerpať eurofondy zo starého programového obdobia, zároveň sa už rozbieha nové obdobie a priebežne sa čerpá aj plán obnovy.

Tento rok by sme sa mali vyhnúť recesii

Minister dúfa, že sa na poslednú chvíľu podarí napĺňať plány, ktoré v tejto oblasti sú. "To zaostávanie je obrovské, ale dúfam, že v priebehu tohto roka to do veľkej miery dobehneme. Toto by malo tiež citeľne prispievať k rastu ekonomiky, rastu životnej úrovne na Slovensku," doplnil Horváth.

Podľa zatiaľ aktuálnej prognózy ministerstva financií z februára sa slovenská ekonomika tento rok vyhne recesii a hrubý domáci produkt (HDP) stúpne o 1,3 %. Priemerná inflácia má spomaliť pod 10 %. V rokoch 2024 a 2025 čaká slovenskú ekonomiku oživenie podporené rastom eurozóny, a teda vyšším výkonom exportu. Novú makroekonomickú prognózu má ministerstvo zverejniť v júni.