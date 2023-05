POČASIE nás ešte potrápi: TUTO to bude v najbližších hodinách najhoršie! Hlásia problémy v železničnej preprave

BRATISLAVA - Najkritickejšia situácia je po uplynulých dňoch na západnom Slovensku. Hladiny Dunaja a Moravy stúpli, no obývané časti nijako neohrozili. Aj keď počet zrážok zoslabne, pršať neprestane. Zrážky sa však presunuli na východné Slovensko. Obec Bukovec neďaleko Košíc sa ráno prebudila do riadne upršaného dňa. Z Bratislave do Nemecka musia cestujúci namiesto vlakov využiť autobusy.

aktualizované 13.45: ZSSK informuje, že časť denného spojenia z Bratislavy do Zürichu a späť bude nahradená autobusmi. Riaditeľ odboru komunikácie a hovorca firmy Tomáš Kováč to odôvodnil tým, že železničná infraštruktúra v Rakúsku bola z dôvodu zosuvu pôdy vplyvom silných dažďov poškodená. V úseku medzi stanicami Őtztal a Landeck-Zams budú mimoriadne denné vlaky Railjet xpress (RJX) z Bratislavy do Zürichu nahradené autobusovou dopravou.

Na územie Slovenska sa blíži ďalšia vlna zrážok. Aj keď ich intenzita bude slabšia, hladina menších vodných tokov by sa mohla ešte zdvihnúť. Upršané počasie sa týka predovšetkým východného Slovenska, kde by úhrn zrážok mohol dosiahnuť aj 20 mm, informuje portál imeteo.sk.

Aktuálna hydrologická situácia Rozpadávajúce sa frontálne rozhranie prináša v týchto chvíľach zrážky najmä nad stred a... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Thursday, May 18, 2023

V Bukovci pri Košiciach sa valí po cestách voda

Voda z výdatných zrážok, ktoré zasiahli obec hlavne v stredu, zaplavila dnes takmer celú obec. Vyhlásili v nej tretí povodňový stupeň. Kalamitu má na svedomí riečka Ida, ktorá sa vyliala z brehov. V dedine sa nachádza aj priehrada a zásobáreň pitnej vody.

Podľa predpovedí by dážď mal ustávať, no neznamená to, že prestane úplne pršať. Z východu sa zrážky presunú opäť na západ, no najvýdatnejšie budú až do večera stále na východe, kde ešte môžu obyvateľov potrápiť.

Hasiči majú za sebou krušné dni

V posledných dňoch dni si nevydýchli ani hasiči. V Trnavskom kraji ich privolali k 21 udalostiam a v Banskobystrickom kraji zasahovali 14-krát. "V Košickom kraji boli príslušníci privolaní k 12 udalostiam a v Trenčianskom kraji zasahovali desaťkrát," uviedla hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru Katarína Križanová.

Výjazdy hasičov v súvislosti s nepriaznivým počasím 🌧🚒 Hasiči za uplynulých 24 hodín zasahovali v súvislosti s... Posted by Hasičský a záchranný zbor on Wednesday, May 17, 2023

Pomoc profesionálnych a dobrovoľných hasičov bola potrebná najmä pri odstraňovaní popadaných stromov z cestných komunikácií a pri odčerpávaní vody zo zatopených ulíc a pivníc. Hasiči tiež na niektorých miestach vykonávali monitoring vodných tokov.

V okolí Skalice platí druhý stupeň výstrahy pred povodňami z trvalého dažďa

V okrese Skalica platí druhý stupeň hydrologickej výstrahy pred povodňami z trvalého dažďa. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. "Vzhľadom na súčasné a aj ďalšie predpokladané zrážky v českom povodí Moravy očakávame na jej slovenskom území a na jej prítokoch výrazný vzostup vodných hladín s dosiahnutím stupňa povodňovej aktivity," uviedli meteorológovia. Výstraha platí do piatka (19. 5.) 10.00 h. V lokalitách Senica, Brezno, Liptovský Mikuláš, Gelnica a Košice-okolie Hornád platí prvý stupeň hydrologickej výstrahy pred povodňami z trvalého dažďa.

Galéria fotiek (11) Zdroj: SHMÚ

Zrážky na Slovensku by mali ustupovať, očakáva sa aj pokles vodných hladín

Vzhľadom na očakávaný vývoj počasia by mali zrážky na území Slovenska postupne ustávať. Meteorológovia zároveň očakávajú upokojenie hydrologickej situácie a postupný pokles vodných hladín na väčšine tokov. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti. "Od stredajšieho (17. 5.) rána sme na viac než troch desiatkach vodomerných staníc naprieč povodiami zaznamenali výrazné vzostupy vodných hladín na tokoch, aj s dosiahnutím prvého a druhého, výnimočne až tretieho stupňa povodňovej aktivity," uviedol SHMÚ. Dodal, že väčšina hladín je však už v poklese.

Najviac zrážok je aktuálne nad stredom a východom Slovenska. "V priebehu nočných a ranných hodín spadlo najviac zrážok najmä v povodí Ipľa a v povodiach na krajnom východe Slovenska - lokálne v intervale od desiatich do 15 milimetrov. Ich intenzita však bola oproti včerajšku menšia. Na ostatnom území úhrny zrážok za posledných 12 hodín nepresiahli päť milimetrov," dodal SHMÚ.