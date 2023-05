Parlament sa podľa Gröhling utrhol z reťaze: Tri hodiny telesnej, to vážne? Riaditelia sa začínajú sťažovať!

BRATISLAVA - V parlamente sa s blížiacimi sa voľbami prevládajú čoraz bizarnejšie a netradičnejšie návrhy. Nateraz nemožno povedať, do akej kategórie spadá ten najnovší, no jeho podstatou je navýšenie povinnej telesnej výchovy na školách. Predkladatelia z OĽaNO argumentujú zvýšením fyzického a duševného zdravia. Odporcovia sa nestačia čudovať. Exminister školstva Branislav Gröhling nešetril kritikou.

archívne video

Rodičia, rozhodnite sa, čo sa budú deti odteraz učiť

"Rodčia, už teraz sa rozhodnite, čo sa nebudú vaše deti učiť. Lebo poslanci rozhodli, že budú cvičiť. Aj keby mali cvičiť na chodbe. Hodiny budú musieť ubrať inde - budú mať menej matematiky, jazykov, či informatiky?" začína kritiku Gröhling.

Galéria fotiek (5) Branislav Gröhling

Zdroj: Topky/Ramon Leško

Riaditelia, hľadajte ďalších telocvikárov

V kontexte kritiky zákona spomína Gröhling aj riaditeľov škôl, ktorí sa odteraz ocitli vo veľmi nezávidenia hodnej situácii. "Vďaka poslancom môžete začať cez leto expresne prerábať úväzky, školský vzdelávací program a hľadať telocvikárov. A čo tam po tom, že všetky štúdie nám hovoria, že máme podporovať čitateľskú či prírodovednú gramotnosť. Od 1. septembra 2023 musíte povinne učiť 3 hodiny telesnej," pokračuje exminister za SaS.

Poslanci tak vraj podľa neho donútili všetky školy, aby učili 3 hodiny telesnej bez rozdielu. "Bez ohľadu na ich podmienky. Bez ohľadu na potreby a záujmy žiakov či rodičov. Bez ohľadu na fungovanie školy. Hlavne, že niekto bude mať reklamu na billboarde," naznačoval zrejme Gröhling na hnutie OĽaNO, ktoré s legislatívnou iniciatívou prišlo. "Je to diletantstvo a úplne nesystémový zásah do školstva od pána poslanca Kučeru z OĽaNO. Ten sa rozprával s množstvom riaditeľov. Vypočul si argumenty, prečo je to zlý návrh. Aj od nich, odo mňa, aj od ostatných kolegov z parlamentu. Nezaujímalo ho to," kritizuje Gröhling bývalého športovca za OĽaNO.

Ten nezabudol na záver ironicky vytknúť výnimku, s ktorou zákon prichádza. Ak totiž ide o cirkevné školy v štvrtom ročníku alebo školy bez telocvične, tie majú výnimku. "Pre ne to bude platiť až od septembra 2025," doplnil Gröhling.

Poslanci schválili telesnú výchovu v utorok

Vyučovací predmet telesná a športová výchova bude povinným predmetom na základných školách (ZŠ) v rozsahu minimálne troch hodín týždenne a na stredných školách dve hodiny týždenne. Vyplýva to z novely školského zákona z dielne OĽaNO, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili 112 hlasmi. Klub SaS sa buď zdržal alebo poslanci ako Gröhling hlasovali proti.

Výnimku by mali mať tie základné školy, ktoré majú menej ako päť tried, keďže sa predpokladá, že nemajú telocvičňu. "Predmetná právna úprava umožňuje školám vyučovať telesnú a športovú výchovu nad minimálny rozsah napríklad prostredníctvom zvýšenia cez voliteľné (disponibilné) hodiny," píše sa v dôvodovej správe.

Telesná výchova je jediný z tých predmetov, ktorý vraj môže posilniť fyzické aj duševné zdravie

Predkladatelia tvrdia, že telesná a športová výchova je jediným predmetom, ktorý má priamy vplyv na fyzické aj duševné zdravie detí a mládeže.

Legislatívna zmena má byť účinná od 1. septembra. Pozmeňujúcim návrhom však poslanci odsunuli účinnosť pre školy, ktoré k 31. augustu 2023 nemajú prístup k telocvični z dôvodu možnosti dobudovania chýbajúcej školskej infraštruktúry. Novela má pre ne platiť od 1. septembra 2025. Rovnako sa takto odkladá účinnosť aj pre štvrtý ročník cirkevných škôl. Tieto majú k dispozícii len jednu disponibilnú hodinu, ktorú väčšinou využívajú na predmet náboženstvo.

Riaditelia nemajú na výber, musia znížiť úväzky

Riaditelia škôl budú musieť znížiť úväzky niektorým učiteľom. Dôvodom bude zavedenie povinnej tretej hodiny telesnej výchovy v základných školách od septembra, pričom túto zmenu odsúhlasili poslanci Národnej rady SR. Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska a riaditeľka Základnej školy Karloveská v Bratislave Eva Horníková uviedla, že u nich na škole pôjde o učiteľov cudzích jazykov, ktorí nebudú mať na úkor telesnej výchovy stopercentný pracovný úväzok, čo je 23 vyučovacích hodín týždenne.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Ak niečo niekde prídáme, musíme niečo niekde ubrať

"Ak niekde pridám disponibilnú hodinu (na telesnú výchovu), niekde ju musím ubrať. Ak ju uberiem, krátim úväzok učiteľovi, pretože nesplní štátom požadovaný počet hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti," vysvetlila. Podľa jej slov to znamená, že z 1100 eur mesačne (v hrubom) budú musieť iným učiteľom krátiť mzdu.

Horníková poukázala aj na problém so zabezpečením telocvikárov. "V praxi to bude znamenať, že napríklad v šiestom ročníku (v našej škole zameranej na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov) zoberiem jednu hodinu nemeckého jazyka z dvoch hodín týždenne a žiakom pridám tretiu hodinu telesnej výchovy," povedala. Zároveň poukázala aj na problémy s kapacitou telocvične. "V našej jednej telocvični sa musí už teraz, pri dvoch hodinách telesnej výchovy týždenne, odučiť pri 23 triedach 46 hodín telesnej výchovy. Do rozvrhu hodín viem vtesnať len 30 hodín, takže už 16 hodín telesnej je v jednej telocvični aj 45 žiakov," uviedla. Ako ďalej doplnila, pri troch hodinách telesnej výchovy a počte 23 tried je to 69 hodín v jednej telocvični.

"Záleží nám na tom, aby sa deti mladšieho a staršieho školského veku dostatočne hýbali. No toto nesystémové, politické rozhodnutie nám neumožní zvýšiť kvalitu telesnej a športovej výchovy, ale kvantitu," poznamenala Horníková. Zároveň dodala, že o tejto zmene viackrát diskutovali prezidenti školských stavovských organizácií základných škôl nielen s predstaviteľmi školského parlamentného výboru, ale aj s už bývalým ministrom školstva Jánom Horeckým. Podľa jej slov on ich argumenty chápal a postavil sa na ich stranu.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Gettyimages.com

Dôsledkami zavedenia povinnej tretej hodiny telesnej výchovy pre školskú prax sú podľa Horníkovej výrazný negatívny zásah do rámcového učebného plánu pre ISCED 1 a samotnej filozofie tvorby školského vzdelávacieho programu. Okrem toho aj nezodpovedajúce priestorové podmienky na paušálne uplatnenie zvýšenia počtu hodín telesnej výchovy na všetkých školách, nepripravenosť škôl z hľadiska zabezpečenia personálnych kapacít a nesystémové riešenie problému nedostatku pohybu dnešnej mládeže.

Myšlienka dobrá, realizácia nesystémová a zmätočná, reaguje nový minister školstva

Myšlienka zavedenia tretej hodiny telesnej výchovy bola dobrá, realizácia je nesystémová a zmätočná. V reakcii na schválenie tretej hodiny telesnej výchovy v základných školách parlamentom to uviedol po rokovaní vlády nový minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora. Šéf rezortu školstva si myslí, že to nie je ani uskutočniteľné. "Myslím si, že tomu zodpovedá aj odozva z terénu," povedal.