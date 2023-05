Palác konečne odhalil definitívne mená ministrov: Z tohto ZOZNAMU budete unesení!

BRATISLAVA - Deň, na ktorý čakala celá politická verejnosť je tu. Konečne sa po týždni čakania dozvieme, kto bude oficiálnou súčasťou úradníckeho, vládneho kabinetu Ľudovíta Ódora. Jeho úloha nebude ľahká, hoci už parlament do volieb ani nebude veľmi rokovať, musí táto vláda priniesť vyvážený rozpočet na rok 2024 a mnohé iné dôležité veci, bez ktorých sa krajina nepohne. Kto sú noví členovia vlády Ľudovíta Ódora? Prezidentský palác to oznámil práve dnes - na záver pracovného týždňa.

Čaputová ešte včera v ta3 vyhlásila, ako to bolo so začiatkami tvorby vlády. "Pán Ódor bol oslovený niekedy v polovici januára. On bol poverený a robil rozhovory s tými kandidátmi. Keď má mať zodpovednosť, má právo si namixovať tých ľudí," povedala.

"To sú mená, ktoré máme uzavreté. Budeme o tom informovať. Viete, že súčasťou tvorby zoznamu je veľká zodpovednosť a politické rokovania. Je to proces, ktorý chceme s pánom Ódorom absolvovať poctivo," povedala Čaputová s tým, že jedno meno malo ešte "otvorený osud".

Teraz sa spoločne pozrieme, ako bude veľmi pravdepodobne vyzerať kabinet vlády Ľudovíta Ódora. O týchto menách sa už špekuluje niekoľko dní a ich budúca istota v ministerskom kresle je každým dňom istejšia.

Aktualizované 11:59 - SASKA opakuje, že úradnícku vládu v parlamente jednohlasne podporí

SASKA víta zloženie úradníckej vlády, ktoré dnes predstavila prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. "Vláda Ľudovíta Ódora nahrádza vládu chaosu. Občania si zaslúžia, aby prišlo ku kultivovanému a zodpovednému dovládnutiu do predčasných parlamentných volieb. Aj z toho dôvodu verejne deklarujeme, že úradnícka vláda dostane jednohlasnú podporu celého poslaneckého klubu," uviedol predseda SASKY Richard Sulík.

Aktualizované 11:53

“Prezidentka sa k neľahkej, ale potrebnej úlohe postavila zodpovedne. Personálne obsadenie nie je ani vyslovene konzervatívne, ani progresívne, ako mnohí vopred konšpirovali,” reaguje šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka s tým, že PS bude v otázke úradníckej vlády konštruktívne.

Aktualizované 11:47

Končiaci premiér Eduard Heger oceňuje, že prezidentka vraj vybrala pokračovateľov reforiem, ktoré priniesla jeho vláda.

Toto sú oficiálni členovia Ódorovej vlády

Pod jednotlivými členmi vlády uvádzame popisný text, ktorý poskytol prezidentský palác.

Predseda vlády - Ľudovít Ódor

Väčšinu doterajšej kariéry bol ekonómom v službách štátu. Presadzuje pragmatickú hospodársku politiku založenú na dátach, moderných metódach, rozumných pravidlách a spolupráci kvalitných inštitúcií.

Pôsobil ako hlavný ekonóm Ministerstva financií Slovenskej republiky a riaditeľ Inštitútu finančnej politiky. Bol členom Bankovej rady Národnej banky Slovenska, poradcom premiérky Ivety Radičovej a ministra financií Ivana Mikloša. Neskôr bol zakladajúcim členom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Prispel k zavedeniu rovnej dane, podieľal sa na zavedení eura i na reforme prvého a druhého piliera dôchodkového systému. Napísal viacero odborných publikácií o fiškálnej politike, o ktorej tiež prednáša ako hosťujúci profesor na Stredoeurópskej univerzite. Vyštudoval špecializáciu matematika-manažment.

Prezident Andrej Kiska ho 20. februára 2018 vymenoval za viceguvernéra Národnej banky Slovenska. Návrh na jeho vymenovanie Národnej rade Slovenskej republiky predložil vtedajší predseda vlády Robert Fico, za hlasovalo 122 poslankýň a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) - Peter Balík

Má skúsenosti s riadením európskych štrukturálnych a investičných fondov a národných inovačných a digitálnych politík zo Slovenska aj zahraničia. Pôsobil v diplomacii, na ministerstvách financií a hospodárstva. V Európskej investičnej banke sa venoval transformácii uhoľných regiónov Slovenska, Poľska a Česka a manažoval iniciatívu inteligentných miest a regiónov.

Od septembra 2020 riadi Sekciu inovácií, strategických investícií a analýz ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, kde zodpovedá za prípravu a implementáciu Mechanizmu spravodlivej transformácie a Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky. Vyštudoval medzinárodné vzťahy a komparatívnu európsku politiku.

Ministerstvo vnútra - Ivan Šimko

Ako poslanec a člen vlády sa orientoval na oblasti legislatívy, práva, bezpečnosti a obrany. Po Nežnej revolúcii bol jedným zo zakladateľov Kresťanskodemokratického hnutia, ktoré aj zastupoval ako poslanec Federálneho zhromaždenia a Národnej rady Slovenskej republiky. V období tretej vlády Vladimíra Mečiara sa zasadzoval za spoluprácu demokratických politických síl.



Bol ministrom spravodlivosti vo vláde Jána Čarnogurského a podpredsedom vlády Jozefa Moravčíka. Vo vládach Mikuláša Dzurindu bol najprv ministrom vnútra s úlohou upokojiť situáciu v polícii, potom ministrom obrany, v období príprav vstupu Slovenska do NATO.



Po odchode z vysokej politiky sa profesionálne venoval poskytovaniu poradenských, legislatívnych, konzultačných, lektorských a školiteľských služieb. Vyštudoval ekonómiu a právo.

Ministerstvo obrany - Martin Sklenár

Skúsený analytik, diplomat a odborník na bezpečnostnú a obrannú politiku pôsobil v rezortoch obrany a zahraničných vecí. Bol súčasťou tímov, ktoré pripravovali a vyjednávali kľúčové strategické a obranné dokumenty.

Zastupoval Slovenskú republiku na rokovaniach týkajúcich sa bezpečnosti a obrany v rámci Európskej únie i NATO. Cenné medzinárodné skúsenosti získal ako diplomat na našom stálom zastúpení pri Európskej únii v Bruseli, na veľvyslanectve vo Washingtone a ako politický expert v misii OSN v Kosove. Na ministerstve obrany doteraz pôsobil ako generálny riaditeľ sekcie obrannej politiky. Vyštudoval medzinárodné vzťahy a diplomaciu.

Ministerstvo financií - Michal Horváth

Svoju doterajšiu profesionálnu dráhu zasvätil otázkam monetárnej a fiškálnej politiky. Pôsobí ako hlavný ekonóm Národnej banky Slovenska. Stál pri vzniku Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Počas pôsobenia na ministerstve financií zastupoval Slovenskú republiku na rokovaniach o vstupe krajiny do eurozóny. Akademicky pôsobil na univerzitách v Oxforde a Yorku, publikoval v renomovaných medzinárodných akademických časopisoch.

Vyštudoval finančný manažment a ekonómiu verejného sektora, doktorát z ekonómie získal na Univerzite v St. Andrews.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí - Miroslav Wlachovský

Patrí do generácie zakladateľov modernej slovenskej diplomacie. Pôsobil aj ako analytik a publicista, bol šéfredaktorom časopisu Medzinárodné otázky a riaditeľom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku.

Spoluvytváral základné ideové dokumenty slovenskej zahraničnej politiky. V rezorte, ktorého sa ujme, zastával viaceré strategické a analytické posty. Ako diplomat bol vyslaný do Washingtonu a Viedne, neskôr bol veľvyslancom Slovenskej republiky v Spojenom kráľovstve a v Dánsku.

Bol tiež poradcom pre zahraničnú politiku premiérov Mikuláša Dzurindu a Eduarda Hegera. Vyštudoval filozofiu a sociológiu.

Ministerstvo zdravotníctva - Michal Palkovič

Patológ a vysokoškolský pedagóg má skúsenosti v zdravotníckom manažmente. Ako lekár vykonávajúci pitvy začínal v Národnom ústave tuberkulózy a respiračných chorôb. Osemnásť rokov pôsobil na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, kde sa podieľal na odhalení a riešení kauzy nezákonného vývozu a obchodu s transplantátmi a zrealizoval aj projekty elektronizácie.

V období pandémie COVID-19 bol členom Národného klinického krízového tímu ministerstva zdravotníctva za patologickú anatómiu a súdne lekárstvo. Od 14. marca 2023 je štátnym tajomníkom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Vyštudoval všeobecné lekárstvo a verejné zdravotníctvo. V Univerzitnej nemocnici v Bratislave stále pôsobí ako bioptický histopatológ.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu - Daniel Bútora

Poradca ministra školstva Jána Horeckého a spolupracovník tímu Plánu obnovy je spojený s viacerými iniciatívami v oblasti regionálneho školstva. Bol riaditeľom Združenia škôl C. S. Lewisa, ktoré je účelovým zariadením Zboru Cirkvi bratskej v Bratislave. Založil program Akadémia riaditeľov na podporu súčasných a budúcich vedúcich pracovníkov základných a stredných škôl. Stál aj pri zrode programu Teach for Slovakia. Ako lektor a kouč spolupracoval s manažérmi a manažérkami veľkých súkromných spoločností.

V čase pádu komunistického režimu prerušil štúdium vedeckých informácií a knihovníctva, aby sa zapojil do študentského hnutia. Presťahoval sa do Prahy, kde vyštudoval americké štúdiá a pracoval ako redaktor, neskôr riaditeľ slovenského vysielania Rádia Slobodná Európa.

Podpredsedníčka vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov - Lívia Vašáková

Kariérna úradníčka dobre pozná prostredie inštitúcií Európskej únie. Osem rokov pracovala v Európskej komisii ako ekonomická analytička na Generálnom riaditeľstve pre energetiku, kde sa zameriavala na hodnotenie dopadov legislatívy. Na pôde Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku viedla tím ekonomických analýz.

Od roku 2020 pôsobí v slovenskej štátnej správe ako generálna riaditeľka sekcie Plánu obnovy. Táto sekcia koordinuje realizáciu Plánu obnovy na národnej úrovni a komunikuje s Bruselom pri žiadostiach o platby. Vyštudovala podnikový manažment a európske štúdiá.

Ministerstvo spravodlivosti - Jana Dubovcová

Ako sudkyňa sa nebála poukazovať na korupciu v súdnictve a kritizovať praktiky bývalého ministra spravodlivosti a predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Štefana Harabina, za čo čelila disciplinárnemu konaniu. Sudcovskej funkcie sa vzdala a úspešne kandidovala na poslankyňu parlamentu.

V roku 2012 ju zvolili za verejnú ochrankyňu práv. Z tejto pozície riešila mnohé podnety v oblasti politických, sociálnych, národnostných a ďalších práv. Z vlastnej iniciatívy realizovala prieskumy o činnosti orgánov sociálnoprávnej ochrany detí, práv mladistvých vo výkone trestu, prístupu seniorov k sociálnym službám, bezbariérovosti verejných budov, nevyplatených miezd či prieťahoch v súdnych konaniach. Zastala sa obetí policajného zásahu v Moldave nad Bodvou, ktorým nakoniec dal za pravdu aj Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Vyštudovala právo.

Ministerstvo dopravy a výstavby - Pavol Lančarič

Meno skúseného vrcholového manažéra je späté s rozvojom slovenského telekomunikačného priestoru. V 90. rokoch bol zodpovedný za viaceré výskumné úlohy na Protimonopolnom úrade Slovenskej republiky. Bol aj členom poradného výboru predsedu vlády.

Následne viedol telekomunikačnú spoločnosť Globtel (dnes Orange Slovensko). Po odchode z výkonnej funkcie ostal v spoločnosti ako predseda dozornej rady. Podporoval tiež európsky tím pri riadení aktivít podnikateľskej skupiny v stredoeurópskom regióne vrátane Slovenska. Je absolventom obchodnej fakulty.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny - Soňa Gaborčáková

Odborníčka na dlhodobú starostlivosť o odkázaných ľudí a na pomoc deťom a mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Vybudovala komplexný systém starostlivosti pre najzraniteľnejších – Dom svätej Anny v Starej Ľubovni.

V minulom volebnom období bola poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky ako nestraníčka zvolená za Obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti. Pôsobí tiež ako poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni. Od marca 2020 ako štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zodpovedá za sekcie sociálnej a rodinnej politiky. Vyštudovala sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku a vychovávateľstvo.

Ministerstvo hospodárstva - Peter Dovhun

Peter Dovhun je predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS. Do predstavenstva bol v roku 2021 vybratý transparentným výberovým konaním, ktoré zorganizovalo ministerstvo financií. Bol obchodný riaditeľ v Motorole, riaditeľ divízie Microsoft Business Solutions, člen predstavenstva skupiny Gratex International, a.s., Slovensko a jej výkonný riaditeľ a bol tiež výkonný riaditeľ v Tachyum, s.r.o., Slovensko.

Ministerstvo kultúry - Silvia Hroncová

Teatrologička a kultúrna manažérka, ktorá ako riaditeľka Divadelného ústavu stála pri zrode viacerých úspešných projektov, vrátane divadelného festivalu Nová dráma či alternatívnej scény Štúdio 12. Spoluzakladala najväčšie slovenské divadelné ocenenie Dosky.

Na poste generálnej riaditeľky Slovenského národného divadla bola zodpovedná za dokončenie novostavby divadla a jej uvedenie do prevádzky. Stála pri zrode európskej televíznej stanice Film Europe Channel. Viedla dva najväčšie české operné súbory: Operu Národného divadla a Štátnu operu v Prahe. V súčasnosti pôsobí ako výkonná riaditeľka filmovej distribučnej spoločnosti a predsedníčka správnej rady Kreatívneho inštitútu Trenčín, ktorý realizuje projekt Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026.

Vyštudovala estetiku a divadelnú vedu.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka - Jozef Bíreš

Dlhoročne vedie Štátnu veterinárnu a potravinovú správu Slovenskej republiky. Verejnosti je známy z prípadov kontrol kvality zahraničných mäsových výrobkov, kontrol dvojakej kvality potravín či aktuálnych kontrol na prítomnosť pesticídov v obilí dovážanom z Ukrajiny.

Skúsenosti zbieral v Ústave experimentálnej a veterinárnej medicíny v Košiciach, v Akreditovanom klinickom skúšobnom laboratóriu na Univerzite veterinárskeho lekárstva, v Školskom poľnohospodárskom podniku Univerzity veterinárskeho lekárstva v Zemplínskej Teplici či vo Výskumnom ústave veterinárnej medicíny v Košiciach.

Študoval veterinárne lekárstvo, pôsobí ako profesor na Klinike prežúvavcov Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Ministerstvo životného prostredia - Milan Chrenko

Venuje sa medzinárodnej spolupráci v oblasti environmentálnych politík. V roku 2007 začal pracovať v Kodani ako projektový manažér Európskej environmentálnej agentúry, odbornej inštitúcie Európskej únie, ktorej úlohou je analyzovať údaje o životnom prostredí a podporovať udržateľný rozvoj.

Pôsobil aj ako generálny riaditeľ na ministerstve životného prostredia, kde sa podieľal na koordinácii slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie a na založení verejno-súkromnej platformy Circular Slovakia zameranej na podporu obehového hospodárstva. Následne sa vrátil do Európskej environmentálnej agentúry, kde je ako vedúci skupiny nadväzovania kontaktov a partnerstiev najvyššie postaveným pracovníkom zo Slovenska.

Vyštudoval environmentálnu vedu, environmentálny manažment a environmentálnu politiku.