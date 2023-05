Ódor po prvýkrát pred kamerami: V jednom štúdiu zoči-voči Čaputovej, ak ma nezrazí električka, budem premiérom!

BRATISLAVA - Zdá sa, že budúci premiér úradníckej vlády Ľudovít Ódor bude mať zrejme bohatý slovník na rôzne citácie či hlášky. Jeho prvý verejný rozhovor tesne pred vstupom do exekutívy pritiahol určite pozornosť. Hlavne preto, lebo sa stretol v jednom štúdiu s jeho priamou nadriadenou, hlavou štátu Zuzanou Čaputovou. Aj ona mala čo k aktuálnej téme kreovania vlády čo povedať.

VIDEO Čaputová sa stretla s Ódorom v štúdiu na rozhovore:

Ódor razí cestu prienikov a nie konfliktov

Ódor s Čaputovou boli v TA3 hosťami v relácii Tak takto?! "Mám rád výzvy. Myslím si, že treba upokojiť situáciu, hovoriť kultivovane. Treba hľadať prieniky, a nie to, čo nás rozdeľuje," zneli prvé slová dezignovaného premiéra Ľudovíta Ódor v TA3. "Treba hľadať prieniky, to, čo všetci chceme," hovorí budúci premiér.

Galéria fotiek (4) Zdroj: reprofoto TA3

Prečo nezasiahla prezidentka už skôr?

Hlava štátu Zuzana Čaputová odpovedala aj na palčivú otázku o tom, prečo nevymenovala úradnícku vládu už skôr. Poverená vláda Eduarda Hegera sa totiž zmietala v krízach už dlhšie. Práve tá prebiehajúca a aj návrhy zákonov na pomoc ľuďom boli dôvodmi, prečo tak nekonala až do poslednej možnej chvíle. "Boli sme na tepe dňa a konali," komentovala prezidentka napríklad kauzu dotácie pre ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana. Prezidentka zároveň zdôraznila, že bolo pre ňu veľmi dôležité stretnúť sa, ak došlo k nejakým pochbeniam u ministrov. "Požiadala som ho o vykonanie kontroly a vyhlásenie výsledkov," dodala na margo Vlčana.

Galéria fotiek (4) Zdroj: reprofoto TA3

Budúci premiér Ódor priblížil, že zostavu členov vlády vyberal spoločne s prezidentkou. "Dohodli sme sa, že mám právo veta," načrtol. S väčšinou kandidátov na ministrov hovoril on. Tím je podľa neho veľmi dobre vyskladaný. Za dôležité považuje upokojiť situáciu, hovoriť kultivovane a hľadať prieniky.

Prvé kroky dočasného premiéra sú jasné - stretnutia s lídrami strán

Ódor zároveň doplnil už svoje plány na najbližšie dni. "Najprv sa stretnem so všetkými politickými stranami, ktoré sú konštruktívne a ochotné diskutovať," povedal. S nimi chce vraj vyrokovať podporu na viacerých zákonoch. Päť mesiacov vládnutia je však veľmi krátka doba na presadzovanie zásadných reforiem (ak vôbec nejakých), no Ódor prisľúbil zameranie sa na aktuálne problémy. Je nutné tiež zamerať sa ná štátny rozpočet pre rok 2024, ktorý bude závisieť aj od jeho vlády. Dôležitá je vraj jeho vyrovnanosť.

Ak ma nezrazí električka, budem premiérom

Na záver si ešte moderátor Richard Dírer neodpustil otázku, či je Ódor pripravený si na budúci týždeň prebrať poverovací dekrét na vedenie úradníckej vlády. "Ak ma nezrazí električka alebo niečo, tak veľmi rád by som túto funkciu zastával aj s tímom ľudí, ktorých sme si vybrali, lebo si myslím, že Slovensko si to zaslúži a dá sa to aj inak," odpovedal vtipne Ódor na záver.