AKTUÁLNE Exriaditeľovi NAKA už druhýkrát zrušili obvinenie! Prokurátorka ho vidí ako nezákonné

Exriaditeľ NAKA čelil už dvom obvineniam. Branislava Zuriana v roku 2021 obvinili zo zneužitia právomoci a ohrozenia dôvernej skutočnosti. Stalo sa tak na základe výpovede bývalého námestníka Slovenskej informačnej služby Borisa Beňu. Ten policajtom porozprával, že Zurian mu kedysi na schôdzke povedal, že NAKA odpočúva bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa. Beňa to však potom ohlásil Makóovi.

Generálna prokuratúra mu v tomto prípade obvinenie zrušila. "Prokurátorka GP SR 11. júna na základe sťažnosti obvineného bývalého riaditeľa NAKA B. Z. rozhodla o zrušení uznesenia vyšetrovateľa ÚIS zo dňa 21. mája o vznesení obvinenia menovanému pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a prečin ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti. Prokurátorka GP SR po preskúmaní veci dospela k záveru, že uznesenie o vznesení obvinenia B. Z. bolo nezákonné, neopodstatnené a predčasné, vydané na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu," informoval vtedy hovorca Generálnej prokuratúry Dalibor Skladan.

Zrušili mu aj druhé obvinenie

Vo februári tohto roka ho však vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby obvinil znova za prečin ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti. Zurian bol vtedy prekvapený, pretože žiadne uznesenie o vznesení obvinenia nemal a dokonca sa stretol aj s vyšetrovateľom.

"S vyšetrovateľom Kráľovičom som sa naposledy bavil zhruba pred mesiacom, keď mi odovzdával veci z domovej prehliadky, ktorá bola nezákonná. Vrátil mi ich, lebo nepochádzali z trestnej činnosti. Vyšetrovateľa som sa pýtal, či plánuje so mnou nejaký úkon, lebo som chcel ísť do zahraničia. Povedal mi, že dlhodobo so mnou nič neplánuje," povedal vtedy exfunkcionár NAKA pre portál Aktuality.

Podľa našich informácií mu prokurátorka Generálnej prokuratúry obvinenie zrušila aj tentokrát. Prokurátorka vznesenie obvinenia pokladá za nezákonné a vyšetrovateľovi uložila, aby vo veci znova konal a rozhodol. Informáciu nám potvrdil aj obhajca Branislava Zuriana Tomáš Rosina. "Áno, informáciu vám môžem potvrdiť, bližšie sa však vyjadrím až po preštudovaní uznesenia," povedal pre Topky Rosina.

