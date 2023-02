Branislav Zurian opäť čelí obvineniu! Mal vynášať informácie z polície: Exriaditeľ NAKA je prekvapený

Branislav Zurian čelil obvineniu už v roku 2021 zo zneužitia právomoci a ohrozenia dôvernej skutočnosti. Stalo sa tak na základe výpovede bývalého námestníka SIS Borisa Beňu. Policajná inšpekcia ho teraz mala opäť obviniť, informuje portál Aktuality.sk. Branislav Zurian však o ničom nevie, uznesenie v rukách nemá.

"Nemám nič doručené, neviem na to reagovať," povedal pre portál. Dodal, že s vyšetrovateľom Kráľovičom sa naposledy bavil asi pred mesiacom, keď mu odovzdával veci z domovej prehliadky, ktorá nebola zákonná. "Vrátil mi ich, lebo nepochádzali z trestnej činnosti. Vyšetrovateľa som sa pýtal, či plánuje so mnou nejaký úkon, lebo som chcel ísť do zahraničia. Povedal mi, že dlhodobo so mnou nič neplánuje," dodal Zurian.

archívne video

Úrad inšpekčnej služby prípad nebude komentovať. "Poskytnutie akýchkoľvek informácií - potvrdenie či vyvrátenie skutočností, by mohli výrazne narušiť, zmariť či sťažiť priebeh trestného konania, ktoré je neverejné," uviedla na otázky o obvinení hovorkyňa Ministerstva vnútra SR Zuzana Eliášová, pod ktoré inšpekcia patrí.

Branislav Zurian v roku 2021 čelil obvineniu ÚIS zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a prečinu ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti. Na základe sťažnosti obvineného ho zrušila prokurátorka Generálnej prokuratúry SR. Uznesenie o vznesení obvinenia bolo podľa nej nezákonné, neopodstatnené a predčasné, vydané na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu.