Ľudia sa už trasú od hrôzy! Mikulec dáva svoje posledné zbohom: Na okraji tohto mesta má vyrásť utečenecký tábor

MALACKY – Vláde Eduarda Hegera odzvonilo a poverení ministri dajú už o pár dní posledné zbohom svojim rezortom. Po dlhodobej kritike ministra vnútra Romana Mikulca to vyzerá tak, že pred jeho definitívnym odchodom sa naňho valí ešte posledný škandál. Podľa primátora mesta Malacky Juraja Říhu má byť bodkou za úradovaním šéfa rezortu výstavba utečeneckého tábora. Primátor upozornil na fakt, že vedenie mesta ani jeho občania o ničom nevedeli. Podľa rezortu vnútra by ľudia nemali prepadať panike, výstavba tábora je len preventívnym plánom. Areál bude v štandardnom režime využívaný na úplne iné účely.

„Ministerstvo vnútra chystá poza náš chrbát zberné miesto pre nelegálnych migrantov,“ informoval na sociálnej sieti primátor mesta Malacky. Nové stanové mestečko pre nelegálnych migrantov by malo podľa Říhu vyrásť na periférii mesta v areáli záchrannej brigády na Továrenskej ulici. Umiestnení by v ňom mali byť migranti, ktorí nežiadajú o azyl a štát ich nedokáže vrátiť do ich rodných krajín.

Primátor sa snažil celú situáciu ilustrovať priložením fotografie „stanového mestečka“ z roku 2015, ktoré bolo v danej lokalite vystavané ako forma cvičenia ešte pod vedením rezortu Roberta Kaliňáka (Smer-SD). „Teraz ide o úplne iné kafíčko, keďže minister Roman Mikulec mal podpísať pred svojim odchodom kontingenčný plán a na jeho pokyn sme počas príprav ani nemali byť informované, čo považujem za absolútne neprípustné,“ píše primátor.

V tábore majú byť umiestnení nelegálni migranti: Pohyb týchto osôb nemá byť nijako kontrolovaný

Primátor uznal, že na Slovensko prichádzajú aj migranti, ktorí žiadajú o azyl a potrebujú ochranu, dodáva, že podobným ľuďom ju musíme poskytnúť. Prízvukuje však, že rezort vnútra plánuje na územie mesta Malacky vpustiť migrantov, ktorí hranice prekročili nelegálne, s čím nemôže súhlasiť.

„Ale čo je najhoršie, toto zariadenie má byť bez obmedzenia pohybu, čiže nikto im nedokáže zabrániť v ďalších nekontrolovaných odchodoch z brigády. Rovnako nemá byť zabezpečená zdravotná starostlivosť, ktorú ako už vieme z nedávneho stanového mestečka v Kútoch zabezpečovali dobrovoľníci pod vedením zosnulého prof. Krčméryho,“ upozornil Říha.

Primátor zverejnil aj informáciu, podľa ktorej by mal byť týmto osobám cudzineckou políciou udelený status „strpenia v Slovenskej republike“. „Budem sa ďalej verejne pýtať, ako je možné, že o tak závažnej veci sa pred nami zamlčiavajú informácie,“ komentoval.

V Malackách môže vzniknúť zbytočná panika: Ministerstvo vnútra predstavilo iba preventívny plán

Podľa rezortu vnútra sa nemajú Slováci ani obyvatelia Malaciek čoho obávať. Celý tzv. Kontingenčný plán má predstavovať iba zodpovednú prípravu na prípadný tranzit migrantov, ktorý vzišiel z práce Sekcie krízového riadenia, Migračného úradu a ďalších. Plán má obsahovať jednotlivé kroky v prípade zvýšeného počtu tranzitných migrantov na naše územie. „Rezort vnútra upozorňuje, že ide o preventívne pripravený plán, aby Slovensko malo pripravený manuál pre prípad, že by takáto situácia nastala,“ vysvetľuje hovorkyňa rezortu vnútra Zuzana Eliášová.

Ministerstvo reagovalo aj na otázku informovanosti vedenia mesta. „Odborníci zo Sekcie krízového riadenia sú zároveň pripravení stretnúť sa so všetkými relevantnými stranami vrátane pána primátora Malaciek. Urobia tak ihneď po ukončení interných procesov, aby predstavili finálny materiál,“ dodala hovorkyňa.

Areál bude slúžiť na najrôznejšie účely

Rezort zdôraznil aj fakt, že v areáli Záchrannej brigády HaZZ Malacky v súčasnosti nie sú vykonávané žiadne práce v súvislosti s výstavbou dočasného núdzového ubytovania. „Plánované aktivity ministerstva vnútra v areáli Záchrannej brigády HaZZ Malacky budú zamerané na výstavbu dočasného núdzového ubytovania primárne pre civilné obyvateľstvo v prípade krízových situácií, ako sú požiare, povodne a podobne,“ ozrejmila Eliášová.

Jedným dychom dodáva, že areál bude môcť byť využitý aj pre núdzové ubytovanie zamestnancov ministerstva, či poskytovať krátkodobé ubytovanie bezpečnostných zložiek iných štátov. Využitý však môže byť aj za účelom „poskytovania núdzového ubytovania pre osoby utekajúcimi pred vojnovým konfliktom či z iných dôvodov.“