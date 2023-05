Slovalco sa môže dočkať nového výrobného programu: Naznačil to Karel Hirman

BRATISLAVA - Dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman po prerušení výroby hliníka vo firme Slovalco už rokoval s jedným akcionárov spoločnosti aj s jej vedením o novom perspektívnom výrobnom programe. Hirman to vo štvrtok povedal v diskusnej relácii televízie JOJ Na hrane. O akú výrobu by malo ísť nespresnil, no má vyhovovať aj kvalifikácii pracovníkov hlinikárne.