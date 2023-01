Smer-SD chce na mimoriadnej schôdzi rokovať o cenách energií a Envirofonde

BRATISLAVA - Na mimoriadnej parlamentnej schôdzi k cenám energií by sa malo rokovať o špeciálnom uznesení o cenách, tiež o podpore energeticky náročných podnikov z Environmentálneho fondu. Na nedeľnej tlačovej konferencii to avizoval šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico. Ozrejmil, že dátum schôdze, ktorú v piatok iniciovali opoziční poslanci, ešte nie je známy.

"Chceme, aby sa využili všetky regulačné nástroje, žiadame o to, aby prišiel do parlamentu šéf Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, aby sme sa bavili s elektrárňami a plynárňami," zdôraznil Fico. Schválenie uznesenia by podľa jeho slov mohlo zdynamizovať proces boja s cenami energií. Ďalej uviedol, že so Sme rodina rokoval aj o podpore návrhu zákona v súvislosti s použitím prostriedkov z Envirofondu. "Sú tam naakumulované peniaze, môžu sa použiť na pomoc firmám ako Slovalco a ďalší," podotkol.

Archívne VIDEO

Predstavitelia opozičného Smeru-SD zároveň vyzvali občanov na účasť v sobotnom (21. 1.) referende. Ľudia sa v ňom budú môcť vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady SR. Má to zabezpečiť zmena ústavy. Šéf Smeru-SD na tlačovej konferencii opakovane hovoril aj o komunikácii, ktorá má dokazovať, že predseda OĽANO Igor Matovič spolupracoval ešte pred parlamentnými voľbami 2020 s tzv. kajúcnikmi. Mal ich využiť na daňové podvody.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TOpky/Maarty

Po voľbách im mal za to zaistiť beztrestnosť. OĽANO v piatok (13. 1.) Ficove tvrdenia nechcelo komentovať. Podávané trestné oznámenia stranou Smer-SD sú podľa advokáta Mareka Paru "zametané pod koberec". Polícia má podľa bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara príkazy, voči komu konať a voči komu nekonať.