Poslanec Galek opätovne navrhuje povinnosť uskladňovať plyn na území Slovenska

BRATISLAVA - Dodávatelia plynu by mali mať povinnosť skladovať minimálne 20 % objemu plynu vyrátaného ich trhového podielu a priemeru spotreby posledných piatich rokov v zásobníkoch na území Slovenska. Vyplýva to z návrhu novely zákona o energetike, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložil poslanec za SaS Karol Galek.