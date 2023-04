MIMORIADNE Slovensko pozastavuje dovoz z Ukrajiny: Zverejnili zoznam zakázaných potravín

Archívne video: Vlčan o obilí z Ukrajiny: Zaviedol sa zákaz jeho spracovania a uvádzania

Kolotoč udalostí spustili minulý týždeň správy o možnej kontaminácii pšenice pôvodom z Ukrajiny, ktorá sa nachádzala v jednom z našich najväčších mlynov v Kolárove. Z dôvodu opatrnosti a preventívnosti prístupu sa celá šarža obilia v danom mlyne dočasne zastavila a nemohlo sa s ňou nakladať. Rezort pôdohospodárstva tiež neodporúčal dovoz ukrajinského obilia a výrobkov z neho a nariadené boli okamžité testy. V závere týždňa sme už poznali verdikt – 1 500 ton obilia z Ukrajiny obsahuje v EÚ zakázanú látku s názvom chlórpyrifos a to v koncentrácii, v ktorej je zdraviu škodlivá.

To bol však iba začiatok, radikálne rozhodnutie padlo až dnes, kedy úrad vlády informoval, že Slovensko dočasne pozastaví dovoz obilia a ďalších vybraných produktov z Ukrajiny. K téme zároveň zasadne v priebehu pondelka aj pracovná skupina. Rezort pôdohospodárstva následne uverejnil zoznam vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny a pôvodom z Ukrajiny, ktorých zákaz dovozu navrhuje.

Zakáz sa má vzťahovať na: obilniny cukor sušené krmivá osivá chmeľ ľan a konope ovocie a zelenina spracované ovocné a zeleninové výrobky víno etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu med a včelie produkty

Naďalej zároveň platí usmernenie z minulého týždňa na zákaz spracovania obilnín a olejnín a ich uvedenia do potravinového a krmovinového reťazca a taktiež plombovanie všetkých zásielok s potravinárskymi výrobkami z Ukrajiny na našich hraniciach. Rezort tiež navrhuje, aby Slovensko ostalo naďalej otvorené pre tranzit produktov pod podmienkou, že prejdú v zaplombovaných kontajneroch tak, ako sa to deje už od 5. apríla 2023.

Stopku ukrajinským potravinám už dali Poľsko a Maďarsko

V pohotovosti sú pre ukrajinské obilie a ďalšie výrobky aj iné európske krajiny. Ako prvé pristúpili k radikálnemu opatreniu Poľsko a Maďarsko, ktoré oznámili zákaz tranzitu niektorých druhov potravín z Ukrajiny už cez víkend. Platiť má do 30. júna. Poľský minister poľnohospodárstva Robert Telus v nedeľu označil zákaz za nevyhnutný. EÚ podľa neho musí "otvoriť oči" a uvedomiť si, že sú potrebné ďalšie rozhodnutia, aby sa plodiny z Ukrajiny dostali ďalej do Európy a nezostali v Poľsku. Maďarský minister poľnohospodárstva István Nagy pri oznámení zákazu uviedol, že poľnohospodársky sektor očakáva od EÚ zabezpečenie spravodlivých trhových podmienok. Zákaz dovozu obilnín z Ukrajiny zvažuje aj Bulharsko.

Premiéri Poľska, Bulharska, Maďarska, Rumunska a Slovenska už koncom marca v spoločnom liste predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej žiadali, aby EÚ zakročila proti negatívnym vplyvom zvýšeného importu poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny. Upozornili, že najväčšie problémy majú krajiny susediace s Ukrajinou.

Ukrajina sa snaží situáciu riešiť

Ukrajina už začala túto zlú situáciu riešiť. Na rokovaniach vo Varšave dnes usilujú o opätovné spustenie prevozu potravín a obilnín cez Poľsko. "Prvým krokom, podľa nás, by malo byť otvorenie prevozu," povedal ukrajinský minister poľnohospodárstva Mykola Solskyj. Dodal, že ďalšie stretnutia sa uskutoční v stredu (19. apríla) v Rumunsku a vo štvrtok (20. apríla) na Slovensku. Jeho vyjadrenia zverejnilo ukrajinské ministerstvo poľnohospodárstva na platforme Telegram. Cez Poľsko podľa jeho slov vyváža Ukrajina asi desať percent všetkého potravinového tovaru. Povedal tiež, že prevoz ukrajinských potravín cez Maďarsko a Slovensko nie je ovplyvnený.

Ruská invázia zablokovala vývozné trasy cez Čierne more, vývoz ukrajinského obilia preto smeruje cez EÚ do iných krajín. Toto obilie je lacnejšieho ako obilie dopestované v krajinách Únie a pre rôzne logistické prekážky uviazlo v stredoeurópskych krajinách. Pôvodne bolo určené na Blízky východ či do Afriky. Negatívne to ovplyvnilo ceny aj odbyt miestnych poľnohospodárov, čo viedlo k ich protestom a v Poľsku preto odstúpil minister poľnohospodárstva.

Európska únia zdvihla varovný prst

Európska komisia však krajinám pripomenula, že jednostranné opatrenia členských štátov Európskej únie v oblasti obchodu sú neprijateľné. "V tejto súvislosti je dôležité zdôrazniť, že obchodná politika patrí do výlučnej právomoci EÚ, a preto sú jednostranné opatrenia neprijateľné," povedal v nedeľu hovorca Európskej komisie. Dodal, že "v týchto náročných časoch je kriticky dôležité, aby sa všetky rozhodnutia v rámci EÚ skoordinovali a zosúladili".