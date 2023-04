Českého dobrovoľníka, ktorý bojoval na Ukrajine, obvinili z rabovania: Hrozí mu výnimočný trest

"Vykonávame dozor nad trestným stíhaním jednej fyzickej osoby pre spáchanie prečinu služby v cudzích ozbrojených silách a zločinu plienenia v priestore vojenských operácií," uviedol štátny zástupca Martin Bílý z Vrchného štátneho zastupiteľstva v Prahe. Dodal, že muž je stíhaný väzobne. Podľa webu Seznam Zprávy ide o dvadsaťšesťročného Filipa Simona, ktorý na jar minulého roka bojoval v ukrajinskom dobrovoľníckom prápore Karpatská Sič. Serveru sa koncom júna 2022 priznal, že kradol v opustených domoch, ktoré mal so svojou jednotkou čistiť od ruských vojsk. Odniesol si napríklad okuliare značky Gucci a niekoľko strieborných zliatkov.

archívne video

Dostane prezidentskú milosť?

"Nerobili sme nič, čo by nerobil niekto iný. Spätne uznávam, že to asi bola hlúposť," okomentoval svoje činy Simon. Voči takémuto správaniu sa ale ohradila jednotka, v ktorej muž pôsobil. Jej hovorkyňa Vasilina Nakonečná uviedla, že rabovanie kategoricky odsudzuje. Prípad Filipa Simona vyšetruje nový policajný útvar Národná centrála proti terorizmu, extrémizmu a kybernetickej kriminalite. Podľa vedúceho Katedry trestného práva na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej Tomáša Gřivnu sa môže stať, že za prečin služby v cudzích ozbrojených silách by mohol na základe výrokov politikov tesne po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu dostať prezidentskú milosť.

Upozornil však, že rabovanie je podľa českého práva závažný zločin. "Tam hrozí pomerne vysoká sadzba alebo dokonca výnimočný trest. Spodná hranica je osem rokov, horná dvadsať rokov," spresnil Gřivna, podľa ktorého nebol v ČR za tento čin odsúdený nikto od roku 1997.