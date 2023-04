Ďalší šokujúci návrh v parlamente! Po nákupoch a vagínach  je v hre aj cenzúra PORNA: Výnimky budú udeľovať úradníci

archívne video

Poslanec Čepček sa už počas tohto volebného obdobia stal akýmsi symbolom predkladania zákonov, ktoré sa venujú ženským materniciam a potratom. Spolu s Annou Záborskou sa pravidelne striedajú v predkladaní týchto návrhov, no zatiaľ ani jeden z tých najkontroverznejších a reštriktívnych nenašiel podporu v parlamente. Môže za to aj prevažne rozsiahla liberálna časť poslaneckého spektra, ktoré pravidelne zmieta ich návrhy zo stola, no pri tejto novinke ich už asi úplne "vykotí zo stoličky".

Chcete pozerať porno? Zájdite si na úrad

Čepček sa totiž v pléne takto krátko pred voľbami ešte pokúša presadiť návrh , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách. Ako to už u tohto kontroverzného poslanca býva, aj v tomto prípade chce riešiť tému, ktorá nemá ďaleko od ľudských genitálií.

Poslanec svojím návrhom chce upraviť povinnosti pre vysielateľov, ktorí by sa v tomto prípade mohli chápať ako televízia či internet. Veľké otázniky už vyplývajú z prvej state návrhu. "Vysielateľovi sa zakazuje vysielanie pornografického obsahu. Pornografický obsah je možné vysielať iba koncovému užívateľovi, ktorý najneskôr v deň odoslania žiadosti dovŕšil 18 rokov veku a ktorý o to požiada písomne, s úradne osvedčeným podpisom ," píše sa v návrhu.

Nateraz nie je evidentné, ako si to Čepček presne predstavuje, no v praxi by sme si to asi mohli predstaviť tak, že akýkoľvek užívateľ internetu nad 18 rokov by musel pred pozeraním pornografických stránok zájsť na najbližší úrad a tam si vypýtať familiárny "štempel" na pozeranie porna.

Pornografia je čoraz viac dostupná, argumentuje Čepček

Konzervatívny poslanec má aj vlastnú agendu, podľa ktorej vysvetľuje predložený návrh zákona. "Pornografia sa za posledné roky stáva ľahko dostupnou, a to nie len dospelým, ale čím ďalej tým mladším deťom. Podľa odborníkov sa znepokojujúco veľká časť maloletých prvýkrát dostáva do kontaktu s pornografiou už v nižšom veku ako 10 rokov. Sledovanie pornografie má v mnohých prípadoch za následok vznik závislosti a závažné zdravotné aj spoločenské následky, ako napr. problémy s nadväzovaním partnerských vzťahov, problémy s vnímaním vlastného tela a sexuality, väčšiu zraniteľnosť voči sexuálne motivovaným trestným činom, problémy so sústredením, udržaním zamestnania a podobne," píše sa v dôvodovej správe Čepčekovho návrhu zákona.

Aj verejné priestranstvá s wifi pripojením budú musieť zmeniť politiku

Ak zákon poslanci schvália, tak je veľmi reálne, že budú musieť zareagovať aj verejné pohostinstvá, kancelárie či iné spoločenské inštitúcie, ktoré poskytujú verejné wifi pripojenie. "Prevádzkovateľ verejne prístupnej wifi siete je povinný zabezpečiť blokovanie pornografického obsahu," píše sa v zákone.

Pravdepodobne by nastal rozmach VPN služieb

Ťažko povedať, ako by v prípade schválenia tohto zákona zareagovala internetová spoločnosť, no už po vzore zahraničných krajín, kde podobné obmedzenia prešli a schválili, je možné s veľkou pravdepodobnosťou očakávať rozmach tzv. VPN služieb, ktoré dočasne vytvoria umelú geolokalizáciu pripojenia a dovolia tak koncovému používateľovi surfovať po weboch, ktoré sú za normálnych okolností danou vládou zakázané či obmedzené.