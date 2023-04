Prestane byť nečakané tehotenstvo strašiakom? Podľa poslancov OĽaNO áno! V parlamente prichádzajú so šokujúcim návrhom

archívne video

Výška príspevku vyplýva z návrhu zákona spomínanej skupiny poslancov, ktorého účelom má byť vyplácanie príspevku pre tehotné študentky. Na príspevok by tak mali nárok všetky plnoleté tehotné absolventky strednej alebo vysokej školy, ktoré nemajú nárok na výplatu tehotenského príspevku alebo tehotenského štipendia. Nárok na sociálnu dávku by zanikal uplynutím deviatich mesiacov od absolvovania štúdia.

Definitívne rozhodnutie o vyplatení príspevku by tak malo padnúť na základe písomnej alebo elektronickej žiadosti na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Absolventky si však budú musieť pripraviť doklad o absolvovaní štúdia a lekárske potvrdenie vydané po absolvovaní ultrazvukového vyšetrenia v 13. týždni tehotenstva, teda začiatkom 27. týždňa pred očakávaným termínom.

Príspevok by bol následne vyplácaný za každý mesiac s termínom splatnosti najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca. Pokiaľ by poslanci Národnej rady (NR) SR tento zákon schválili, platnosť by nadobudol ešte v septembri, teda pred termínom očakávaných parlamentných volieb.