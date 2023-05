Čepček mal v televízii diskutovať o potratoch: Obrovský ZVRAT, moderátor od zlosti vybuchol, toto si nikto nedovolil!

BRATISLAVA - Kontroverzný, nezaradený a konzervatívny poslanec, ktorý sa v prípade potratov stále legislatívne angažoval, pričom niektorí kritici ho v tomto nazývali až rekordmanom, ktorý predbehol Annu Záborskú. Reč je o poslancovi Martinovi Čepčekovi, ktorý nedávno prišiel s iniciatívou pozerania porna len s úradným potvrdením a najnovšie sa chce opäť angažovať v téme legislatívnych zmien v prípade potratov. Na túto tému a na ďalšie s tým súvisiace mal Čepček v piatok diskutovať v televízii s ďalšími kolegami, no účasť napokon veľmi neslušne zrušil, a to po tom, ako sa zrejme ozýval aj spolurečníkom, ktorí s ním mali vystúpiť. Moderátor neskrýval pred kamerou hnev a reláciu museli zrušiť napokon úplne celú!

Čo sa to teda vlastne stalo? Čepček mal v relácii Pozrime sa na to na TA3 vystúpiť k téme potratov, ktoré už mesiace legislatívne v parlamente neprestajne rieši. Neskôr dokonca musel pre svoje postoje odísť z klubu OĽaNO, ktorý ho do parlamentu dostal cez svoju kandidátku.

Hodiny vybavovania sú vďaka Čepčekovi v koši

Dlhoročný a skúsený moderátor Jozef Šivák v televízii predmetnú reláciu uvádza a nie je žiadnym tajomstvom, že množstvo hostí, ktoré sa v relácii objavuje, stojí veľmi veľa času a námahy na vybavovanie a iniciatívu samotných hostí a rôznych ďalších alternatív, ak by veci nevyšli podľa predpokladu. Zdá sa však, že v tomto prípade vďaka Čepčekovi nevyšlo vôbec nič a celá relácia tak musela ísť, ako povedal Šivák "do koša".

Šivák musel divákom vysvetliť náhlu zmenu

Šivák sa mal v relácii hostí pýtať aj to, prečo ešte na Slovensku nefunguje systém poskytnutia interrupčnej tabletky štátom ženám, ktoré o ňu požiadajú. Reláciu napokon museli nahradiť zostrihom iných tlačových konferencií o aktuálnej vládnej kríze, no ešte predtým sa samotný Šivák prihovoril divákom s dôvodom, prečo sa relácia neodvysiela.

"Na strane tých, ktorí nesúhlasia s uvoľňovaním pravidiel pre interrupcie, mali stáť traja rečníci. Jedným z nich mal byť nezaradený poslanec Martin Čepček. O téme interrupcie a zákonoch, ktoré sú v parlamente, bol informovaný a svoju účasť potvrdil. Poznal aj mená protistrany. Vo štvrtok, teda deň pred reláciou požiadal, aby sme nediskutovali o interrupčnej tabletke. Ak to tak bude, on do relácie nepríde. Poslanec následne zatelefonoval druhému rečníkovi, ktorý mal stáť vedľa neho. Či ho ovplyvňoval, neviem, no aj ten účasť zrušil," povedal do kamery Šivák, ktorý vraj zaňho našiel náhradu, no už to nestačilo.

"Poslanec sa dožadoval mena, no to sme mu už z taktických dôvodov nepovedali, aby nedošlo k možnému ovplyvneniu. Pán poslanec Martin Čepček potom definitívne zrušil svoju účasť v relácii v piatok na obed, teda dnes. Informácia sa zrejme šírila medzi ľuďmi z jeho komunity, no a napokon účasť zrušil aj tretí rečník. Do koša tak idú hodiny mojej práce, hodiny telefonovania, rešerše...," posťažoval sa Šivák.

Pán Čepček, prestrelili ste, je to neslušné a arogantné, nebudeme sa podriaďovať vašim požiadavkám

"Milý pán Čepček, prestrelili ste. To, čo ste si dovolili, doteraz v relácii Pozrime sa na to neurobil žiaden skúsenejší politik. Považujem to za vrchol neslušnosti a arogancie. Televízia ta3 sa nikdy nebude podriaďovať vašim požiadavkám, vydierať sa nenecháme. Relácia Pozrime sa na to je vždy na strane občanov, je vždy objektívna a vyvážená. Aby sme tieto atribúty dodržali, rozhodli sme sa, že dnešnú reláciu neodvysielame. Milí diváci, prepáčte nám to," povedal na záver moderátor Šivák, ktorý sa divákom ešte ospravedlnil.

Som rada, že ľudia v médiách sa nenechajú manipulovať ľuďmi, reaguje Cigániková, ktorá mala tiež byť hosťkou

Ukázalo sa, že jednou z protistrán mala byť aj predstaviteľka liberálov zo SASKY Jana Bittó Cigániková, ktorá hovorí, že Čepček "narazil na ľudí s integritou".