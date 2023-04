Nehoda na Liptove zničila tri rodiny: Zomreli súrodenci Erik (†20) a Emma (†22)! O život prišla aj Kika (†20)

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Mimoriadne tragické veľkonočné sviatky prežívali tri rodiny. Partia mladých ľudí sa nadránom vracala domov autom, no ku svojim blízkym už neprišli. Vo vysokej rýchlosti narazili do elektrického stĺpa, pričom prišli o život dvaja súrodenci a ich kamarátka. Ďalšia, 19-ročná Saška, skončila v nemocnici.

Boli mladí, nadaní, s chuťou do života a rozdávali úsmevy na všetky strany. Tak priatelia a blízki opisujú trojicu mladých ľudí, ktorých život vyhasol na Poľnohospodárskej ulici v Liptovskom Mikuláši po tom, čo vo vysokej rýchlosti narazili do elektrického stĺpa. Auto doslova roztrhlo na kusy a jeho posádka nemala šancu prežiť.

Dve dievčatá boli na mieste mŕtve, 20-ročného Erika sa ešte pokúšali oživiť, no aj on napokon podľahol ťažkým zraneniam. "Z doposiaľ presne nezistených príčin došlo skoro ráno v Liptovskom Mikuláši k nárazu osobného motorového vozidla zn. Volkswagen Golf do stĺpa. Vo vozidle sa nachádzali štyri osoby vo veku od 19 do 22 rokov. Muž a dve ženy utrpeli zranenia, ktorým na mieste podľahli. Devätnásťročná žena bola prevezená do nemocnice. U nebohých bola nariadená pitva," informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

archívne video

O život prišli súrodenci

Ako sme vás už informovali, Topkám sa podarilo zistiť, že v aute sa viezli dvaja súrodenci - 22-ročná Emma a 20-ročný Erik. Obaja zahynuli. "Pravdepodobne šoferovala žena, zahynul tam spolužiak mojej dcéry, nemal vodičák a za volant by si určite nesadol. Bol to chalan slniečko, ako hovorí moja dcéra, veselý, usmievavý a keď bolo treba, tak ochotne a rád každému pomáhal. Žiaľ, odišiel spolu so sestrou..veľká bolesť a strata pre ich mamku," povedala Dušana.

Galéria fotiek (5) Emma zomrela pri nehode spolu so svojím bratom Erikom

Zdroj: Facebook

V aute bola aj 20-ročná Kika, o ktorej tiež hovoria ako o dievčine, ktorá bola vždy usmiata, milovala zvieratá, sneh a turistiku. Zachrániť sa podarilo 19-ročnú Sašku, ktorá je momentálne hospitalizovaná v nemocnici.

Galéria fotiek (5) O život prišla aj 20-ročná Kika

Zdroj: Facebook

Pomáhali aj svedkovia

Na mieste nehody bol ako prvý Samuel Pecha, ktorý pre portál pluska.sk opísal chvíle, na ktoré nezabudne do konca života. "Ja som krátko po tretej hodine išiel po kravy. Začul som silný náraz," povedal Samuel. "Nevedel som, čo mám robiť. V tom strese som nevedel ani číslo na záchranárov vytočiť. Boli tam telá. Jeden tam pri plote, pri záhrade dýchal, ale už ťažko. Chrčal. Jedna ležala na ceste. Bola mŕtva. Jedna bola v aute, vpredu, najprv som si myslel, že je tiež mŕtva, ale volal som záchranárku a ona ma navigovala, čo mám robiť. Ja som to dievča vytiahol, lebo bolo zakliesnené a hlavu malo až dole, skoro pod sedačkou," opísal svedok. To, že bola v aute aj štvrtá osoba, si nevšimol, pretože auto bolo kolesami nahor v priekope a dievča nebolo vidno.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj

Dievčinu nakoniec vytiahli až záchranári po príchode. Samuelovi sa však podarilo z prednej sedačky vytiahnuť von inú pasažierku, o ktorej si myslel, že nedýcha. "Mala roztrhnuté čelo a strašne krvácala. Prebrala sa a opakovala len dve mená - Erik a Kika. Myslel som si, že boli v aute len traja," dodal Samuel. Ten ešte po tom, ako prišli záchranári, pomáhal, kde sa dalo.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj

Policajná hovorkyňa doplnila, že ďalšie okolnosti a príčiny vzniku nehody sú predmetom vyšetrovania. U nebohých bola nariadená pitva. "Nateraz nie je možné poskytnúť bližšie informácie," povedala.

V prípade tragickej nehody začala polícia trestné stíhanie

Polícia začala v prípade nedeľňajšej tragickej dopravnej nehody v Liptovskom Mikuláši trestné stíhanie pre zločin usmrtenia, uviedla Šefčíková.