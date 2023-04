Pre viac ako 62 tisíc detí sa začali zápisy do základných škôl

BRATISLAVA - Pre viac ako 62.000 detí sa začal od začiatku apríla zápis do základných škôl. Miesto a čas zápisu určí zriaďovateľ pre školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Zápisy potrvajú do konca apríla. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Konkrétny termín a miesto zápisu zverejní riaditeľ základnej školy po dohode so zriaďovateľom na budove školy alebo na inom verejne dostupnom mieste, napríklad na webovom sídle. Spolu s termínom zápisu zverejní aj podmienky prijímania detí na vzdelávanie v základnej škole.

Rodič dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa, ktoré dovŕši šesť rokov k 31. augustu 2023 a má trvalý pobyt na území SR, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole bez ohľadu na to, či dieťa dosiahlo alebo nedosiahlo školskú spôsobilosť a je u neho predpoklad, že bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Uvedené sa vzťahuje aj na dieťa, ktoré v školskom roku 2022/2023 nenavštevovalo materskú školu. "V prípade, že zákonný zástupca neprihlási svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý mu obec uloží pokutu vo výške od 30 do 331,50 eura, a to aj opakovane," uviedol rezort školstva.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (v takzvanej spádovej škole), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú školu. Dieťa môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

Ak dieťa po dovŕšení šiestich rokov nedosahuje školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne plniť povinnú školskú dochádzku najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku. Teda dieťa môže pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania len jedenkrát.

V základnej škole sa už nemôže zriaďovať nultý ročník

V základnej škole sa už nemôže zriaďovať nultý ročník. Prípravný ročník môže byť zriadený len v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Jeho absolvovanie sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky.

Prihlášku na zápis je možné podať elektronicky alebo v listinnej podobe. "Prihláška je podaná a platná, ak je podpísaná zákonnými zástupcami. Počet podaných prihlášok nie je obmedzený, zároveň však platí, že dieťa plní povinnú školskú dochádzku len v jednej základnej škole," uviedli z ministerstva. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.O prijatí dieťaťa na vzdelávanie v základnej škole rozhodne riaditeľ školy do 15. júna. Následne do 30. júna zašle zoznam detí, prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt.