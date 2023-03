NR SR schválila novelu, podporiť má vstup odborníkov do vzdelávania v školách

Galéria fotiek (1) Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do vyšších kariérových stupňov by sa malo upraviť aj pre odborníkov z rôznych oblastí, súvisiacich s výchovou a vzdelávaním v školách. Vyplýva to z novely zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.