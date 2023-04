Masívna novelizácia Trestného zákona je vítaným legislatívnym počinom, vyhlásil predseda Súdnej rady Mazák

BRATISLAVA - Masívna novelizácia Trestného zákona je vítaným legislatívnym počinom. Vyhlásil to predseda Súdnej rady SR Ján Mazák, ktorý v rámci novely vyzdvihol systémové zavedenie alternatívnych trestov. Aj ostatné zmeny sú podľa neho prejavom moderného vnímania trestnej politiky štátu.

"Vskutku nie je potrebné ihneď po prvom prečine človeka izolovať vo výkone trestu odňatia slobody, kde sú možnosti na jeho prevýchovu špecifické a zúžené," skonštatoval v súvislosti s alternatívnymi trestmi. Zároveň sa nazdáva, že vypustenie novelizačného bodu umožňujúceho sudcom väčší priestor pre individualizáciu trestu v rámci zákonných sadzieb je logické. "Justičná prax dokazuje, že sudcovia aj teraz zvládajú individualizáciu pri ukladaní trestu, a nevidno, že by sa uchyľovali k mechanickým postupom," poznamenal.

Pevný základ v dvoch skutočnostiach

Dôvera k novele Trestného zákona má podľa Mazáka pevný základ v dvoch skutočnostiach. "Zásahy do pôvodného textu vznikali v relatívne dlhšom období a podieľali sa na nich skutoční znalci trestného práva, teoreticky i prakticky ozaj podkutí," zhodnotil. Aj ciele navrhovaných zmien sú podľa neho v súlade s prevládajúcimi európskymi štandardmi. "Teraz už len zostáva dúfať v politickú podporu odborne vydareného diela," podotkol. Zároveň sa podľa neho treba postarať aj o to, aby sa prax neodchýlila od zámerov novely, a to predovšetkým vzdelávaním tých, ktorí budú povinní vykonať nové znenie Trestného zákona.