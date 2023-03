Poslanci začali deň novelou Trestného zákona, posilniť má ochranu novinárov

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: TASR/Martina Kriková

BRATISLAVA - Dvanásty deň 88. schôdze Národnej rady (NR) SR otvorili poslanci novelou Trestného zákona z dielne Miroslava Kollára (nezaradený). Jej cieľom je posilnenie ochrany novinárov. Tí by mohli byť zaradení do kategórie chránených osôb. Útoky na nich by sa mohli následne posudzovať prísnejšie.