Veľké zmeny pri skúškach z autoškoly od 1. apríla: Vynovené testy vám potrápia hlavu! Overte si svoje znalosti už teraz

BRATISLAVA – Pred pár týždňami sme vás informovali o zmene, ktorú pocítia všetci záujemcovia o vodičský preukaz. Nové testy potrápia hlavu každému, kto sa kurzov v autoškole zúčastní už od 1. apríla 2023 a hlavu by mohli zamotať aj nejednému skúsenému vodičovi. Autoškoly už zverejnili aplikáciu s testom, ktorý vám bude simulovať skutočný zážitok zo záverečných skúšok.

Archívne video:

Uchádzači o vodičský preukaz, ktorí do kurzu autoškoly vstúpia od 1. apríla si pri skladaní skúšky zavaria závity v mozgu o čosi viac ako tí, ktorí si už doteraz touto skúškou prešli. Dôvodom je zmena v platnosti od 1. apríla, ktorá výrazne upravuje teoretickú časť skúšky.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Budúci vodiči si nielen potrápia hlavu, no súčasne si zažijú aj revolúciu v digitalizácii. Dôvodom majú byť úplne nové elektronické testy. „Od 1. apríla 2023 sa teoretická skúška ako časť skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel vykonáva celkom novým spôsobom – elektronickým skúšobným testom,“ informuje rezort vnútra.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Nové testy si môžete vyskúšať už teraz! Ministerstvo vnútra sprístupnilo skúšobné verzie

Modernizované testy zverejnilo už aj ministerstvo vnútra a vyskúšať si ich teraz môže každý, kto by mal v budúcnosti záujem túto skúšku absolvovať. Pokiaľ už ale držiteľom vodičského oprávnenia ste, nevešajte hlavu, potrápiť si závity môžete aj vy. Testy sú sprístupnené na stránke rezortu a jeden z nich si môžete vyskúšať aj TU.

Galéria fotiek (4) Ilustračná otázka - Simulovaný test autoškoly (od 1. apríla 2023)

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Na odpovede budete mať počas testu len obmedzený čas, rovnako, ako by to bolo aj pri písaní reálnej skúšky. Systém vám následne vyberie vzorku 40 otázok a na konci testu vám samozrejme prezradí aj to, či ste boli úspešní. „Ku každej otázke skúšobného testu budú priradené tri odpovede, z ktorých bude len jedna správna. Žiadateľ sa na teoretickej skúšky hodnotí klasifikačným stupňom prospel, ak získa najmenej 90 bodov. Čas vyhradený na skúšobný test je 30 minút,“ informuje rezort na svojom webe.