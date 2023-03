Najnovšie výsledky prieskumu: Vízia nižších účtov za energie motivuje ľudí k obnove domov

"Už v minulom roku sa museli domácnosti vysporiadať s dosahmi energetickej krízy. Aj napriek zastropovaniu cien aj na ďalšie obdobie, ľudia vnímajú zvyšujúce sa ceny energií ako riziko," uviedla Nikodemová. "Je viditeľný trend, že vlastníci starších rodinných domov sa pre obnovu domu rozhodli práve z dôvodu energetickej krízy a časť z nich sa dokonca rozhodla investovať ešte viac peňazí, než plánovali," doplnila.

Ľudia plánujú renovácie domov financovať zo znížených výdavkov za energie

Dopytovanie ukázalo, že takmer desatina chcela renovovať dom a rozhodli sa investovať do renovácie ešte viac, ako pôvodne plánovali (9 %). Ďalších 17 % renovovať neplánovalo, ale z dôvodu krízy sa pre renováciu rozhodli. Z prieskumu tiež vyplynulo, že viac ako tri štvrtiny respondentov, ktorí plánujú v najbližších dvoch rokoch renovovať svoj dom, uvádza, že renováciu plánujú najmä pre zníženie výdavkov za energie. Uviedlo to 78 % respondentov. "Zateplenie strechy a fasády, výmena starých okien a prechod na efektívny zdroj vykurovania, akým je napríklad tepelné čerpadlo, sú tie najefektívnejšie opatrenia, ktoré dokážu dokopy znížiť spotrebu energie o viac ako 70 %," doplnil analytik platformy Richard Paksi.

Podmienky výtvy zverejnila Slovenská agentúra životného prostredia

S financovaním týchto opatrení môže pomôcť dotácia z plánu obnovy, ktorú môže vlastník na obnovu svojho rodinného domu získať. Podmienky novej výzvy, do ktorej sa bude možné prihlasovať od konca apríla, zverejnila Slovenská agentúra životného prostredia tento týždeň, uviedla riaditeľka platformy. Žiadateľ môže získať dotáciu do výšky 19.000 eur, pokiaľ zníži spotrebu svojho domu o viac ako 60 %. "Je to veľmi dôležitý nástroj pomoci, ktorý vedia majitelia rodinných domov využiť, aby sme každú ďalšiu zimu nemuseli zo štátneho rozpočtu kompenzovať domácnostiam vysoké ceny energií. Obnova domov je overené, systémové a dlhodobé riešenie a je správne, že štát ju dotačnou schémou podporuje," uzavrela Nikodemová.