Kontrolóri bijú na poplach: Ďalšia nebezpečná kozmetika na trhu! TIETO výrobky v žiadnom prípade nepoužívajte

1. hlásenie č. A12/00596/23 názov: HERBS of BULGARIA, AFTER SHAVE, LAVENDER, biofresh – voda po holení značka: biofresh cosmetics typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené výrobná dávka: 27921BO11 čiarový kód: 3800200963269 krajina pôvodu: Bulharsko výrobca: BIO FRESH LTD., www.biofresh.bg, biofresh COSMETICS/Bulgaria, Plovdiv, Bulharsko výrobok ponúkaný cez internet: www.milujikozmetiku.cz popis: 100 ml, sklenená fľaška s čiernym plastovým uzáverom obsahujúca vodu po holení, ktorá je zabalená vo fialovo-bielej kartónovej škatuľke s potlačou levanduľových kvetov, viď obrázky Galéria fotiek (5) Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR