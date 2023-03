Premiér asi zošalel: O polnoci sa rozhodol z práce utiecť po vlastných! Ochrankári museli byť nadšení

Galéria fotiek (3) Heger sa v noci rozhodol z práce doslova utiecť.

Zdroj: Facebook/Eduard Heger

BRATISLAVA - Je známe, že náš premiér nie je žiadne béčko a udržiava si štíhlu líniu a zdravého ducha pri každej príležitosti. Jeho ochrankári by o tom určite vedeli hovoriť najviac, keďže ich pravidelne "preháňa" cesto do práce, no tentokrát to už Eduard Heger (Demokrati) fakt vyhrotil. Jeho pracovné povinnosti skončili okolo polnoci, a tak sa rozhodol odísť domov, no neuveríte ako!