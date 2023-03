Českí experti pomôžu so záchranou vzácnej zbierky po požiari v Banskej Štiavnici

Galéria fotiek (2) Zdroj: TASR - KR PZ v Banskej Bystrici

PRAHA/BRATISLAVA - Českí experti z Národného múzea (NM) pomôžu so záchranou vzácnej zbierky v Slovenskom banskom múzeu, ktoré v sobotu (18. 3.) zasiahol požiar. Slovenská strana už o pomoc oficiálne požiadala, Česi do Banskej Štiavnice prídu v pondelok. Na sociálnej sieti Twitter to potvrdil český minister kultúry Martin Baxa, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.