V stredu sa uskutoční v Banskej Štiavnici výjazdové rokovanie vlády

Rokovanie sa uskutoční od 11.00 h v Kultúrnom centre v Banskej Štiavnici. Vládny kabinet by sa počas zasadnutia mal venovať situácii po požiari v historickom centre mesta, ktorý vypukol v sobotu 18. marca dopoludnia v jednej z historických budov. Postupne sa požiar rozšíril a poškodil sedem objektov.

VIDEO: Situácia po požiari v historickom centre Banskej Štiavnice

Na mieste požiaru bol 18. marca aj dočasne poverený predseda vlády Eduard Heger. Ešte vtedy uviedol, že vláda urobí všetko pre to, aby dala zničené budovy do pôvodného stavu. "Je to klenot nášho kultúrneho dedičstva, prichádza sem množstvo turistov. Chceme, aby toto mesto z tohto mohlo naďalej prosperovať," povedal vtedy premiér. Program rokovania vlády zatiaľ nie je zverejnený.