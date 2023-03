Ďalšie zemetrasenie v PRIESKUME: Smer sa definitívne vracia na miesto, kde niekoľko rokov nebol, PS sa blíži k Hlasu

BRATISLAVA - Voľby by vo februári a začiatkom marca vyhral Smer-SD s podporou 19,5 percenta. Nasledovala by strana Hlas-SD s podporou 14,5 percenta a Progresívne Slovensko (PS) s 11,4 percenta. Vyplýva to z volebného modelu agentúry Median SK.

Do parlamentu by sa dostala aj strana SaS s podporou 9,2 percenta voličov. Hnutie OĽaNO by získalo 8,5 percenta, Sme rodina 7,4 percenta, KDH 6,3 percenta a Republika 6,1 percenta hlasov.

Pred bránami parlamentu by skončili strany SNS (4,2 percenta), ĽSNS (3,1 percenta) a Aliancia (2,6 percentá). Za ľudí by získalo 2,2 percenta hlasov.

V rámci prieskumovej agentúry Median SK ide už o druhý v poradí, ktorý radí stranu Smer-SD na prvé miesto a Hlas-SD na druhé.

Voliť by išlo len 60% opýtaných, až tretina odmietla účasť

Ochotu zúčastniť sa na hypotetických parlamentných voľbách deklarovalo 59 percent opýtaných, desať percent respondentov zase uviedlo, že sa skôr neplánujú zúčastniť a tretina dospelej populácie celkom odmietla účasť na voľbách.

V prepočte na kreslá v Národnej rade SR by ich Smer-SD získal 36, Hlas-SD 26 a Progresívne Slovensko 21. Za stranu SaS by do parlamentu zasadlo 17 a za OĽaNO 15 poslancov. Trinásť kresiel by získalo hnutie Sme rodina, KDH a Republika rovnaký počet 11 kresiel.