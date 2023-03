Poslanci neschválili novelu zákona o cestovných dokladoch: Odmietli viaceré novely z dielne ĽSNS

BRATISLAVA - Cestovný doklad sa nebude môcť zaevidovať ako odcudzený občanovi, ktorému sa zakázalo vycestovanie do zahraničia, respektíve bol na neho vydaný príkaz na zatknutie. Poslanci v utorok neschválili novelu zákona o cestovných dokladoch z dielne OĽANO, ktorá bola v druhom čítaní.

Poslanci navrhovali, aby sa cestovný doklad zaevidoval ako odcudzený aj občanovi, na ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz alebo medzinárodný zatýkací rozkaz. Predkladatelia tvrdili, že treba zabrániť vyhýbaniu sa plniť tieto súdne rozhodnutia aj tým, že sa im znemožní používať cestovný doklad na cestovanie.

V súčasnosti sa po zakázaní vycestovať do zahraničia, respektíve po vydaní príkazu na zatknutie, rozhoduje ešte v správnom konaní o odňatí cestovného dokladu. "Dodatočné rozhodovanie o cestovnom doklade v správnom konaní možno považovať za v zásade neopodstatnené," uviedli poslanci v dôvodovej správe k návrhu.

Novelou sa malo tiež odoprieť vydanie cestovného dokladu občanovi, ktorému sa zakázalo vycestovanie do zahraničia, bol naňho vydaný príkaz na zatknutie, európsky zatýkací rozkaz alebo medzinárodný zatýkací rozkaz.

Plénum odmietlo viaceré novely z dielne poslancov z ĽSNS

Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorkovom hlasovaní neposunuli do druhého čítania viacero noviel z dielne poslancov pôsobiacich v ĽSNS. Podporu nedostala novela Ústavy SR, ktorou navrhovali znížiť počet potrebných podpisov od občanov na vyhlásenie referenda zo súčasných 350.000 na 100.000. Návrhom chceli tiež dosiahnuť zrušenie potreby minimálnej účasti oprávnených voličov na to, aby bolo referendum platné. V súčasnosti je to 50 percent voličov. Poslanci navrhovali, aby bolo referendum platné, ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda. Navrhovali tiež, aby predmetom referenda nemohli byť otázky z oblasti zmeny štátnych hraníc, postavenia orgánov štátnej moci, jednotnosti a nedeliteľnosti územia SR.

Plénum tiež odmietlo novelu zákona o energetike, ktorú predložili poslanci Martin Beluský a Rastislav Schlosár. Navrhovali umožniť štátu obmedziť výkon vlastníckych práv v energetických podnikoch v čase krízy. Neprešla im ani novela ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Chceli ňou odstrániť možnosť štátu zasahovať do obydlí obyvateľov SR vo výnimočnom a núdzovom stave.

Ďalšou novelou chceli poslanci ĽSNS zabrániť vyberaniu vstupného na území slovenských parkov alebo chránených území za prechádzku alebo turistiku. Plénum odmietlo aj novelu Trestného zákona, ktorou chceli títo poslanci zaviesť nový trestný čin nedovolenej zmeny pohlavnej identity. Parlament odmietol aj návrh uznesenia k odstúpeni