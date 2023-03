Odsúdený Kočner pred vyšetrovateľom NAKA: Dohromady tam strávil celý deň, vypovedá o citlivých kauzách!

archívne video

O tom, že sa Kočner rozhodol prehovoriť a zrejme sa z neho stáva ďalší významný kajúcnik, sme písali už začiatkom marca. Kočner bol trestne stíhaný aj za zločin zasahovania do nezávislosti súdu. Uplatiť mal niekoľkých sudcov, medzi nimi bola aj Kočnerova "opička" Monika Jankovská. Tú zadržali v rámci akcie Búrka. No úplatok 300-tisíc eur za to, že rozhodne podľa želania Kočnera, mal dať aj sudcovi Vladimírovi Sklenkovi. Ten bol vtedy podpredsedom Okresného súdu Bratislava I a z titulu svojej funkcie mal pôsobiť na zákonné sudkyne v konaniach, aby rozhodli v prospech žalovaného. No a práve v tomto prípade sa Marian Kočner rozhodol spolupracovať s vyšetrovateľmi.

Na NAKA strávil dohromady celý deň

Podľa portálu Aktuality.sk mal navyše Kočner na NAKA stráviť dohromady celý deň. Podľa jeho obhajcu Mareka Paru však Kočner nie je "žiadny kajúcnik". Jeho klient vraj len chce "povedať pravdu a uviesť veci na pravú mieru". Para sa však počas výsluchov na NAKA neobjavoval.

Kočner bol podľa portálu vypovedať minimálne dvakrát a strávil tam dohromady celý deň času. "Nie je to klasická spolupráca. Ide o vysvetlenie jeho postoja. Po niekoľkých rokoch mal prístup k dôkazom a mal možnosť sledovať rozpory vo výpovediach jednotlivých svedkov, tak mal záujem sa vyjadriť a zo svojho pohľadu, ako on vnímal jednotlivé udalosti, ktoré sa stali, uviesť veci na pravú mieru," povedal jeho advokát Para. Ten svoju neúčasť na vypovedaniach vysvetľuje tým, aby z verejnosti nikto nemohol spochybniť, že jeho výpovede korigoval práve on.

Kočner môže prísť o majetky v miliónových čiastkach, ak ho uznajú vinným

Situácia je vraj vážna a v kauzách Donovaly a Báč môže prísť len samotný Kočner o majetok vo výške niekoľkých miliónov eur. To však len v prípade, ak ho uznajú vinným. Kočner údajne "vyjadril ochotu objasniť skutky, ktoré sú predmetom aj tohto trestného stíhania, ako aj iné skutky, ktoré sú predmetom trestných stíhaní vedených v pracovnej skupine Hmla“. Táto skupina rieši kauzy ako Búrka a Víchrica, pri ktorých zadržali sudcov bratislavských súdov vrátane bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej.