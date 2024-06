Súdna rada nesúhlasí so stíhaním sudkyne Denisy Cvikovej pre ohýbanie práva

Denisa Cviková (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

BRATISLAVA - Súdna rada SR vyjadrila nesúhlas so stíhaním sudkyne Denisy Cvikovej pre ohýbanie práva. Vyplýva to z vyjadrenia hovorkyne kancelárie Súdnej rady SR Veroniky Vasilkovej. Upozornil na to denník Sme.